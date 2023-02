Das Hochgefühl hielt nicht lange an. Am vergangenen Mittwoch ließ Manchester City gegen den FC Arsenal im Kampf um die Meisterschaft noch die Muskeln spielen, doch schon am Samstag fehlte ihnen dann die Kraft, um Nottingham Forest zu knacken. Dem umjubelten 3:1 in London folgte ein enttäuschendes 1:1 beim Aufsteiger, wodurch City in der Tabelle der Premier League nun wieder hinter Arsenal steht.

Champions League Liveticker

Und Ausrutscher wie gegen Nottingham sind in dieser Saison nicht die Ausnahme bei der Mannschaft von Pep Guardiola, sondern die Regel. Die bislang längste Siegesserie in der Liga waren drei nacheinander gewonnene Spiele, wogegen sie in den zurückliegenden Jahren oft wochenlang keinen Punkt liegen ließen. An diesem Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) ist City im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals zu Gast bei RB Leipzig.