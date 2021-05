Champions League : Guardiolas Plan geht auch im Schnee auf

In Manchester sollte man neuerdings schon einige Zeit vor dem geplanten Anpfiff einen Blick auf das Spielfeld werden, um keine böse Überraschung zu erleben. Am Sonntag waren dort plötzlich vor dem Duell von Manchester United mit dem FC Liverpool wütende Fans zu sehen, die ihrem Unmut über die Besitzer des Klubs und der Plan zur Teilnahme an einer Super League Luft machten. Daraufhin wurde die Partie abgesagt. Vor der Partie von Stadtrivale Manchester City am Dienstagabend in der Champions League war von einem Protest zwar nichts zu sehen, dennoch verwunderte der Blick auf den Rasen.

Tobias Rabe (tora.), Sport

Vor Spielbeginn hatte sich nach einem kräftigen Schauer doch tatsächlich eine dünne Decke aus Schnee über das feine Grün gelegt und verwandelte das Stadion in eine Winterlandschaft – und das am 4. Mai. Doch auch von dieser Wetterkapriole ließ sich Manchester City nicht stoppen. Nach dem 2:0-Sieg im Rückspiel des Halbfinales – schon in der ersten Partie bei Paris Saint-Germain gab es ein 2:1 – steht die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Endspiel der Champions League. Riyad Mahrez erzielte die zwei Tore in der 11. und 63. Minute.

Besonders groß war die Erleichterung bei Guardiola. Zu Beginn seiner Karriere als Coach hatte er mit dem FC Barcelona großen Erfolg in der Champions League, gleich zwei Mal gewann er die Trophäe. Das war in den Jahren 2009 und 2011. Doch bei seinen Stationen beim FC Bayern und in Manchester scheiterte der Katalane immer wieder vorzeitig in Europas wichtigstem Fußball-Klubwettbewerb. Das war nicht nur seine Schuld, doch in einigen entscheidenden Partien wich der Tüftler von seiner zuvor erfolgreichen Taktik ab und experimentierte mit Strategien und der Aufstellung.

„Mein Geschenk für ihn“

Das ging oft nicht gut. Beim Finalturnier der vergangenen Saison etwa, als vom Viertelfinale an nur ein Spiel über das Weiterkommen in der K.o.-Runde entschied, warf Guardiola den Plan im Duell mit dem krassen Außenseiter Olympique Lyon um und schied aus. Danach war die Kritik immens an dem Trainer, dem Siege auf die einfache Art nicht zu genügen schienen. Es musste immer etwas Spezielles sein. Gegen Paris nun hielt er an Bewährtem fest. Nur mit der Aufstellung von Fernandinho für den zuletzt so starken Rodri im defensiven Mittelfeld überraschte Guardiola dieses Mal. Doch es ging gut.

Dass der Brasilianer anstelle des Spaniers auflief, begründete Guardiola vor der Partie mit einem Scherz: „Er hat heute Geburtstag, das ist mein Geschenk für ihn“, sagte der Trainer. In der Tat wurde Fernandinho am Spieltag 36 Jahre alt. Doch das war natürlich nicht der Grund für seine Aufstellung im letzten Spiel auf dem Weg ins Finale. Bis auf einen schlimmen Fehlpass, den Paris nicht ausnutzen konnte, zeigte Fernandinho eine starke Leistung. Er war gar an einer entscheidenden Szene beteiligt. Ángel Di María verlor beim Gerangel um einen Ball im Aus die Nerven, trat Fernandinho auf den Fuß und sah die Rote Karte (69. Minute). Danach war eine Aufholjagd der Franzosen illusorisch.

Endlich wieder im Finale nach zehn Jahren Abstinenz – das war alles, was für Guardiola zählte. „Die Champions League ist ein besonderer Wettbewerb. Es ist das erste Finale für den Klub. Es ist etwas ganz Spezielles für uns“, sagte er zu später Stunde in den Katakomben dem TV-Sender Sky. „Wir sind immer knapp gescheitert. Es ging oft um wenige Zentimeter. Dieser Erfolg war auch darin begründet, was wir in den letzten vier Jahren gemacht haben. Wir haben ganz viele Titel gewonnen in dieser Zeit. Deshalb stehen wir jetzt auch verdient im Finale.“

Im Endspiel in Istanbul wartet am 29. Mai entweder der FC Chelsea oder Real Madrid, die an diesem Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League, bei Sky und DAZN) ihre zweite Partie bestreiten. Das erste Duell in Spanien endete 1:1. Paris indes verpasste das Endspiel, das der Klub im vergangenen Jahr noch erreicht und gegen den FC Bayern verloren hatte. Das Aus am Dienstag lag auch ein wenig am Pech. Stürmerstar Kylian Mbappé fiel mit einer Wadenverletzung aus. „Das darf keine Entschuldigung sein“, sagte PSG-Coach Mauricio Pochettino, der allerdings fehlendes „Spielglück“ beklagte.

Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Paris, das im Achtelfinale beim FC Barcelona 4:1 und im Viertelfinale in München 3:2 gewonnen hatte, besaß durchaus gute Chancen. Eine aberwitzige Entscheidung für einen Handelfmeter wurde auf Hinweis des Video-Assistenten revidiert. Dazu kam Pech, als ein Kopfball von Marquinhos auf die Latte fiel (16.) oder Di Marías Schuss nach einem Fehler von City ganz knapp am fast leeren Tor vorbeiflog (19.) oder Ander Herreras Abschluss ebenfalls nicht traf (36.). Doch alles in allem war das Weiterkommen von Manchester nach beiden Spielen verdient.

Nach dem Sieg im Ligapokal-Finale über Tottenham möchte City in der Premier League nun auch die Meisterschaft einfahren. Dazu fehlt dem Spitzenreiter noch ein Sieg. Den könnte es ausgerechnet am Samstag (18.30 Uhr bei Sky) im Spiel gegen Chelsea geben. „Am Samstag haben wir noch ein Spiel, das wir gewinnen müssen, um Meister zu werden. Dann konzentrieren wir uns auf das Champions-League-Finale“, sagte Torschütze Mahrez. Zuletzt im FA-Cup-Halbfinale unterlag City der Auswahl von Thomas Tuchel. Und womöglich gibt es noch ein pikantes Wiedersehen im Saisonfinale. In Istanbul. Ende Mai. Und dann wohl ohne Schnee.