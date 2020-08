Star von Paris Saint-Germain : Neymar und der Wandel einer Diva

Neymar folgen rund 140 Millionen Menschen auf Instagram, 60 Millionen auf Facebook, 50 Millionen auf Twitter und sieben Millionen auf Tiktok. Verlässlich bietet der brasilianische Superstar den sozialen Netzwerken und den bunten Blättern der traditionellen Medien seit zehn Jahren jede Menge Stoff und Bilder. Vor allem seine Frisuren sind der Knaller. Neymar wechselt sie schneller als seine Fußballtrikots. In dieser Saison war schon alles dabei: wasserstoffblond, pink – und dann auch noch ’ne Glatze. Einfach nur krass! Musst du sehen!

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Aber das Krasseste: Seit kein Mensch mehr in einem Stadion Neymar da Silva Santos Júnior beim Fußballspielen zuschauen kann, wird der Fußballer Neymar immer besser. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfindet sich eine der öffentlichsten Figuren des Weltfußballs als Sportler gerade neu – und kann damit in diesem Jahr zum besten Spieler der Welt aufsteigen. Falls der Brasilianer an diesem Sonntag im Finale mit Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League, im ZDF, bei Sky und DAZN) tatsächlich den Titel in der Champions League holen sollte, hat er beste Chancen, auch noch seine persönliche Krönung zu erleben: als Weltfußballer des Corona-Jahres. Sollte Neymar, der sich in dieser Saison vom Ego-Shooter zum Teamplayer wandelt, mit diesem Move tatsächlich zum Nachfolger von Messi und Ronaldo werden, wäre das die Pointe einer Karriere, die so schillert, dass es weh tut.