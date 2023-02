Bald steht das große Duell mit dem FC Bayern in der Champions League an. Doch bei Paris Saint-Germain knirscht es. Das liegt nicht nur an der nächsten Niederlage. Deutliche Worte kommen vom Kapitän.

Kurz vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Bayern München steht der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain unter Druck. Nach der Niederlage im Klassiker bei Olympique Marseille am Mittwochabend ist die Hoffnung auf den französischen Pokaltitel dahin – und die Stimmung schlecht. „Wir haben einiges vermissen lassen, jetzt ist es besser, die Klappe zu halten“, sagte Kapitän Marquinhos dem TV-Sender Bein Sports nach der Pleite in Marseille.

Die Fußballstars um Neymar und Lionel Messi unterlagen Marseille mit 1:2 Toren. „Wir wissen, dass wir uns stark verbessern müssen, wenn wir in dieser Saison etwas erreichen wollen“, monierte Marquinhos – auch mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel gegen die Bayern am nächsten Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Sky). „Ein Titel, der weg ist, das tut weh.“

Der zwischenzeitliche Ausgleich von Sergio Ramos in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war insgesamt viel zu wenig, um im französischen Klassiker bestehen zu können. Vor allem offensiv enttäuschte PSG, das ohne den verletzten Kylian Mbappé auskommen musste. „Wir wussten, dass sie viel Druck machen würden. Wir haben es nicht geschafft, schneller an ihren Linien vorbeizukommen. Wir haben ein paar Fehler gemacht, die uns teuer zu stehen gekommen sind“, sagte Marquinhos bei France 3 und fügte hinzu: „Es ist eine Niederlage, die weh tut, weil es ein Pokalspiel gegen unseren großen Rivalen ist.“

„Wir sind wütend“

Es war die dritte Niederlage des französischen Meisters im neuen Jahr. PSG führt die Liga mit acht Punkten Vorsprung zwar souverän an, tritt aber keineswegs so souverän auf wie gewünscht. Und nun kommt auch noch das Aus im Achtelfinale des Pokals bei L'OM hinzu. „Die Enttäuschung ist groß, der Coupe de France war eines unserer Ziele“, sagte Trainer Christophe Galtier. „Wir müssen aus diesem Spiel unsere Lehren ziehen. Wir hatten in der zweiten Halbzeit nicht genug Chancen, wir müssen gefährlicher sein.“ Die erste Chance, die Forderungen Galtiers umzusetzen, bietet sich den PSG-Stars am Samstag (17.00 Uhr bei DAZN) im Ligaspiel in Monaco. Danach spielen die Bayern in Paris – und wollen die Grundlage legen, dass Marquinhos & Co. bald den nächsten Titeltraum beenden müssen.

Auch Gianluigi Donnarumma konnte seinen Ärger nicht verbergen. „Wir sind wütend“, sagte der Torwart nur sechs Tage vor dem Kracher gegen die Bayern. Macht er sich Sorgen wegen des Duells in der Champions League? „Ja“, entgegnete er, „wir haben Probleme – aber auch Champions, die der Mannschaft helfen können. Und das werden sie!“ Die Niederlage gegen Marseill warf abermals Zweifel daran auf, dass das milliardenschwere Starensemble den Bayern auf der Höhe seiner Schaffenskraft begegnen wird. „Diesmal ist es ernst“, schrieb das Fachblatt L'Equipe über die bereits dritte Niederlage 2023.

Rückkehrer Neymar, bei den jüngsten Ligasiegen gegen Montpellier und Toulouse wegen muskulärer Probleme draußen, traf zwar den Pfosten und bereitete per Ecke das 1:1 durch Ramos vor. Insgesamt aber gab er eine „verstörende“ („L'Equipe“) Vorstellung ab. Sein Ballverlust führte zum Siegtreffer für Marseille, Galtier sprach von einem „etwas dummen Tor“. Auch Weltmeister Lionel Messi agierte abermals unter Qatar-Form. Andere Schlüsselspieler wie Donnarumma oder Marco Verratti schwächelten zuletzt oder fielen durch Disziplinlosigkeit auf. Kapitän Marquinhos scheint das WM-Aus mit Brasilien nachzuhängen.

Galtier sprach kürzlich von einer „Krise, die auf Selbstzufriedenheit gründet“. Dazu kommen interne Querelen. Ersatzkapitän Presnel Kimpembe beschwerte sich neulich, dass nicht er, sondern Mbappe anstelle von Marquinhos die Binde tragen durfte – und musste bei den Bossen zum Rapport. Der frühere Bayern-Star und TV-Experte Bixente Lizarazu sieht eine „beunruhigende“ Gemengelage. Besonders besorgniserregend: Die fortwährende Unlust der Offensivzauberer an Defensivarbeit. „Es war einfach, von hinten rauszuspielen“, sagte Reims-Kapitän Yunis Abdelhamid nach dem 1:1 in Paris, „die drei da vorne verteidigen einfach nicht.“