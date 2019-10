Novum beim FC Bayern : Coutinho, ein echter Zehner

Wenn der Herbst kommt, braucht der Mensch was fürs Gemüt. Ein bisschen Sonne im Leben. In dieser Hinsicht zahlt sich Philippe Coutinho für die Bayern schon aus. Nach dem zwiespältigen Auftritt beim 3:2-Sieg in Paderborn am Samstag überwogen in der Selbstanalyse des deutschen Rekordmeisters die Grautöne.

Champions League Liveticker ANZEIGE

„Da war trotz Tabellenführung keine Partystimmung, es gab viel Selbstkritik zu spüren“, erzählte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug der Münchner nach London zum Champions-League-Duell mit Tottenham Hotspur an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champoins League und bei DAZN sowie in der Sky-Konferenz). Die Mannschaft wisse, dass sie dann „in allen Bereichen eine Schippe drauflegen muss“.