Niederlage gegen Paris : Pannen im Bayern-System

Am späten Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, stand Julian Draxler in der Arena in München und sagte einen Satz, den er in seinen fast vier Jahren als Fußballspieler von Paris Saint-Germain wohl noch nicht oft sagen musste: „Wir sind viel hinterhergelaufen.“ Er meinte vor allem die letzten 30 Spielminuten an diesem Champions-League-Abend mit viel Schnee und noch mehr Spektakel, als die Stürmer und Verteidiger des FC Bayern, die Titelverteidiger, immer wieder mit dem Ball auf das Tor der Pariser zugerannt waren. Als Thomas Müller am linken Pfosten vorbeigeschossen hatte und David Alaba am rechten.

„Aber“, sagte Draxler ins Sky-Mikrofon und fing sofort den nächsten Satz an, den er in Paris so oder so ähnlich wohl schon oft sagen konnte: „Am Ende hatten wir vorne die Qualität und die Geschwindigkeit, gerade mit Kylian Mbappé.“