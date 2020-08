Neymar, Mbappé und di María : Die drei !!! von Paris Saint-Germain

Der Fußball, er fühlt sich anders an in dieser Corona-Zeit. Und das hat nicht nur etwas mit den leeren Tribünen zu tun. Das Virus hat auch das Zeitgefühl angegriffen, den Biorhythmus des Balles gewissermaßen. Manches, was sonst eine Sache von ein paar Wochen war, streckte sich über Monate, anderes jedoch kommt nun in rasant beschleunigter Form zu einem Ende.

Champions League Liveticker

Zwölf Tage alles oder nichts – für die Champions League, die an diesem Sonntag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League, im ZDF, bei Sky und DAZN) im Estádio da Luz von Lissabon mit dem Duell des FC Bayern mit Paris Saint-Germain kulminiert, ist die Verdichtung auf die Turnierform nicht nur dramaturgisch ein Gewinn; so schnell wie jetzt schlug der Puls noch nie im August. Die Faszination besteht aber auch noch in etwas anderem: Ganz unmittelbar zuschauen zu können, wie eine Mannschaft sich entwickelt. Wie bei einer Welt- oder Europameisterschaft – nur mit besserem Fußball.