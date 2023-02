Am Dienstag, dem 23. No­vember 2010, lud Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy in den Elysée-Palast zu jenem Mittagessen, das die Justiz bis heute beschäftigt. Mutmaßlich wurde Michel Platini, der Präsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA), an diesem Tisch dazu überredet, bei der anstehenden WM-Vergabe statt für die Vereinigten Staaten für Qatar zu stimmen. Auch sonst war das Mittagessen für Tamim Bin Hamad Al Thani, seinerzeit Kronprinz, mittlerweile als Emir Oberhaupt des Wüstenstaats, ergiebig.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Das staatliche qatarische Medienhaus Al Jazeera ergatterte in Frankreich kurz darauf eine Reihe lukrativer TV-Rechte, die es anschließend in den 2012 in BeIN Sports umgetauften und seither global expandierenden Sportsender übertrug. Auch soll an jenem Dienstag im November der Boden bereitet worden sein für den späteren Export von 36 Rafale-Kampfjets. Und schließlich wanderte über den qatarischen Staatsfonds wenige Monate später eine Trophäe des französischen Profisports in die Hände Dohas: der Fußballverein Paris Saint-Germain, an dessen Spitze die Familie Al Thani ihren bis dato weithin unbekannten Landsmann Nasser Al-Khelaifi setzte.