Niemals aufgeben – das sagt sich so leicht. Und eigentlich ist es auch kein besonders originelles Motto, wer würde sich so etwas schon aufs T-Shirt drucken? In Madrid waren an diesem Wochenende aber immer mal wieder schwarze Sprenkel inmitten dem Rot und Weiß zu sehen, in das die Fans von Liverpool und Tottenham die Stadt tauchten: „Never Give Up“ in weißer Schrift auf schwarzem Shirt – das waren Kopien jenes Kleidungsstücks, das Mohamed Salah beim historischen 4:0 im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona anstelle des roten Trikots getragen hatte, als Zuschauer, Mutmacher und Glücksbringer.

Als jener Salah am Samstagabend im Estadio Metropolitano nach knapp zwei Minuten zum Elfmeter anlief, werden sich nicht nur all jene mit schwarzen T-Shirts für einen Augenblick beim Gedanken ertappt haben: Und was, wenn es schiefgeht? Es war schließlich so, dass der Fußballprofi Salah noch eine Rechnung mit dem Schicksal offen hatte, aus dem Champions-League-Endspiel des vergangenen Jahres, das die Reds 1:3 gegen Real Madrid verloren.