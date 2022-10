Hummels sauer nach BVB-Remis : „Wir machen’s immer selber kompliziert“

Trüber Champions-League-Abend in Dortmund: Der BVB verpasst gegen Sevilla den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Danach läuft Kapitän Mats Hummels zu Hochform auf – und redet sich am Mikrofon in Rage.

Am Samstag erkämpfte sich Borussia Dortmund im Bundesliga-Gipfeltreffen mit dem Meister FC Bayern München ein hinreißendes 2:2-Unentschieden nach einem 0:2-Rückstand durch den Last-Minute-Treffer von Anthony Modeste. Ein Kopfballtor, das die Gefühle der BVB-Anhängerschaft explodieren ließ. Drei Tage später waren die Schwarz-Gelben an einem weiteren Unentschieden beteiligt, das zum schnellen Vergessen einlud.

Nach der ausgelassenen Borussen-Party ob der späten Knalleffekte im deutschen Spiel der Spiele überlagerte das 1:1 gegen den noch in der vorigen Woche in Andalusien 4:1 besiegten FC Sevilla am Dienstagabend eine eher trübe Champions-League-Atmosphäre.

Während der derzeitige Tabellenachtzehnte der spanischen Liga, vom neuen Trainer Jorge Sampaoli zumindest kämpferisch stabilisiert worden ist, war den eben noch gefeierten Schwarz-Gelben der Spannungsabfall nach dem Highlight gegen die Bayern von Beginn an anzumerken.

Sie taten sich schon schwer, den 0:1-Rückstand durch den Kopfball des früheren Bayern-Innenverteidigers Tanguy Nianzou (18. Minute) wenigstens wettzumachen durch Jude Bellinghams im Sprung erzwungenen Treffer (35.) nach einer punktgenauen Flanke von Thomas Meunier.

Es war im vierten Champions-League-Duell dieser Saison schon der vierte Treffer des 19 Jahre alten Engländers, der sich wieder einmal nach besten Kräften bemühte, das Spiel auf die Seite der Dortmunder zu ziehen. Dafür jedoch fehlte auch Bellingham wie fast allen seiner Mitspieler diesmal die nötige Frische und Handlungsschnelligkeit in den wenigen Momenten, in denen sich der Borussia der Hauch einer Chance bot.

Sieg verfehlt, Ziel verfehlt

Am Ende waren die 81.000 Zuschauer – Rekordbesuch bei einem Dortmunder Champions-League-Heimspiel – leise enttäuscht über einen drögen Abend, der nichts mit dem Thriller drei Tage zuvor gemein hatte außer dem unentschiedenen Ausgang. Er bedeutete so viel, dass sich der Tabellenvierte der Bundesliga anders als erhofft noch nicht schon am Dienstag für das Achtelfinale des europäischen Premiumwettbewerbs qualifiziert hat.

Ein Punkt aus dem noch ausstehenden Heimspiel gegen den englischen Meister Manchester City und dem Auswärtsspiel beim FC Kopenhagen fehlt noch, um auch in der ersten K.o.-Runde dieser Saison mitmischen zu können.

Sieg verfehlt, Ziel verfehlt: Entsprechend mau war die Stimmung bei einigen Dortmunder Stars. Voran Mats Hummels lud seinen Frust nach dem Ende dieses grauen Fußballabends beim übertragenden Streaminganbieter Amazon Prime ab. „Es war kein gutes Spiel von uns“, lautete das Gesamturteil des Weltmeisters von 2014, „nach der Halbzeit haben wir bestimmt zwanzig Bälle verloren und das Spiel komplett offen werden lassen. Völlig unnötig gegen eine verunsicherte Mannschaft.“

Und weil er sich gerade in Rage geredet hatte, legte der Innenverteidiger, der beim 1:1 Nianzou aus den Augen verloren hatte, weiter nach. „Wir haben immer in enge Räume reingespielt statt sie laufen zu lassen. Fußball ist eigentlich ein simples Spiel, und wir machen’s immer selber kompliziert. Es muss halt aus manchen Köpfen raus, dass Fußball sexy sein muss.“

„Manchmal ist es wirklich hart“

Hummels‘ Ärger wurzelte in dem kollektiv uninspirierten Auftritt seiner Mannschaft, dem allerdings auch er keine frischere Struktur im Verbund mit dem einen oder anderen Kollegen geben konnte. Selbst der scheinbar nimmermüde Jude Bellingham, ein Dortmunder Vorkämpfer und Unterschiedsspieler par excellence, hatte neben seinem ansehnlichen Treffer für seine Verhältnisse eine Reihe falscher Entscheidungen getroffen, die auch auf die Erschöpfung deuteten, die ihm und einer Reihe seiner sonst oft genug spielfreudigen Mitstreiter zu schaffen machte. „Ich fühle mich nach diesem Spiel wirklich müde. Ich möchte zwar so oft wie möglich Fußball spielen, aber manchmal ist es wirklich hart.“

Die vielen englischen Wochen, durch die sich der europäische Spitzenfußball bis Mitte November quält, ehe wenig später die Weltmeisterschaftsendrunde in Qatar angepfiffen wird, hinterlassen Verschleißspuren.

Zu viele Spiele stehen im Zeichen der Unansehnlichkeit. Und so fasste sich Edin Terzic, der Trainer von Borussia Dortmund, kurz, als er die nahezu langweilige Begegnung kommentierte. „Es war ein zähes Spiel, das nicht mehr Tore verdient gehabt hätte.“

Terzics Spieler sehnten sich nach Regeneration, um sich am Sonntagabend in alter Frische beim derzeitigen Bundesliga-Primus Union Berlin präsentieren zu können. Der ist am morgigen Donnerstag (21 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL) in der Europa League daheim gegen Malmö gefordert und drei Tage später schon wieder.

Julian Brandt sagte beim vergleichenden Blick auf die fünf Tage Vorbereitung, die den Dortmundern zur Verfügung stehen: „Wir müssen es nutzen, dass wir erst am Sonntag spielen.“ So oder so: The Show must go on.