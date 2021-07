Eindhoven in Qualifikation : Gala von Götze für die Champions League

Auch dank Doppeltorschütze Mario Götze hat die PSV Eindhoven einen ersten Schritt Richtung Fußball-Champions-League gemacht. Das Team von Trainer Roger Schmidt setzte sich im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zu Hause gegen den türkischen Zweiten Galatasaray Istanbul mit 5:1 (2:1) durch.

Die Niederländer führten am Mittwochabend durch Tore von Eran Zahavi (2./35. Minute) mit 2:0, ehe kurz vor der Pause Emre Kilinc (42.) der Anschluss gelang. Nach dem Wiederanpfiff war in der 51. Minute Götze erfolgreich, ehe wieder der überragende Zahavi (84.) sein drittes Tor erzielte. Götze (88.) überraschte dann kurz vor Schluss mit einem Kopfballlupfer Galatasaray-Keeper Fernando Muslera und stellte den Endstand her.

Neben Götze standen auch Nationalspieler Philipp Max und der frühere Mainzer Philipp Mwene in der Startelf des früheren Leverkusener Trainers Roger Schmidt. Das Rückspiel findet in einer Woche statt. Bei einem Einzug in die dritte Qualifikationsrunde würde Eindhoven entweder auf den schottischen Klub Celtic Glasgow oder FC Midtjylland aus Dänemark treffen (Hinspiel 1:1).

Götze geht in Eindhoven in seine zweite Saison. Nachdem es für ihn bei Borussia Dortmund nicht weiterging, war der Weltmeister von 2014 überraschend in die Niederlande gewechselt. Dort nahm seine Karriere nach einer schweren Zeit wieder Fahrt auf. Einzig Verletzungen bremsten ihn zuletzt. Doch nun ist ein guter Start in die neue Saison gelungen. Das Ziel ist die Champions-League-Teilnahme.