Götze begeistert bei Eintracht : „Mario ist magisch“

Der Bundestrainer nutzt derzeit eine Art Dauerkarte. Anders als Vorgänger Joachim Löw, der sich nur ziemlich selten vor Ort blicken ließ, ist Hansi Flick dieser Tage fast täglich in den Fußballstadien, in denen die Nationalspieler und die, die es noch werden wollen, auflaufen. Auf den Tag vier Wochen vor der ersten deutschen Partie gegen Japan bei der Weltmeisterschaft in Qatar war Flick mit seinem Assistenten Marcus Sorg am Mittwochabend in Frankfurt. Dort sah er zwar nicht viele Spieler mit deutschem Pass. Aber die, die für ihn für die WM in Frage kommen, gaben eine überzeugende Bewerbung ab.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Torwart Kevin Trapp, bei Flick hinter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen an dritter Stelle in der Hierarchie, zeigte beim 2:1-Sieg der Eintracht in der Champions League über Olympique Marseille einmal mehr seine Klasse. Beim Gegentor durch Matteo Guendouzi (22. Minute) durch einen harten Volleyschuss aus kurzer Distanz war er machtlos. Kurz vor der Pause verhinderte er ein Gegentor, als er den Schuss von Amine Harit mit einem Reflex stark am Pfosten vorbei lenkte. Nicht nur mit der Hand, auch mit dem Fuß agierte er sicher und gab der neu formierten Abwehr den nötigen Halt.