Borussia Dortmund : Reus ist der Künstler für kurze Momente

Aktualisiert am

In der Champions League gegen Manchester City verbreitet BVB-Kapitän Marco Reus, der immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wird, alten Glanz. Doch es bleiben Zweifel.

So ein entspanntes Lachen wie in diesem Moment der Freude hat Marco Reus schon lange nicht mehr öffentlich gezeigt. Der Kapitän von Borussia Dortmund hatte in der 84. Minute der Partie bei Manchester City endlich wieder einmal ein Tor geschossen, ein kleines Marco-Reus-Kunstwerk war das.

Champions League Liveticker

Mit Gespür für den richtigen Augenblick zur Tempoverschärfung startete er in die Tiefe, der Kollege Erling Haaland assistierte als virtuoser Vorlagengeber, in höchstem Tempo brachte Reus mit einer kleinen Bewegung mit der Hacke Körper, Bewegung und Ball in Einklang und vollendete mit der Innenseite zum 1:1.