Debatte um DFB-Team : „Löw hat die Tür ja nicht komplett zugemacht“

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer hat sich lobend über seine Vereinskollegen Thomas Müller und Jérôme Boateng geäußert, aber keine Prognose für eine DFB-Rückkehr der zwei Weltmeister von 2014 abgegeben. „Ich glaube, dass Jogi Löw die Tür ja nicht komplett zugemacht hat. Er hat sich gestellt, alle Fragen beantwortet. Man wird sehen, was passiert“, sagte Neuer am Dienstag in München.

Champions League Liveticker

„Die Verantwortlichen werden das zu gegebener Zeit entscheiden“, sagte der Torhüter des FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Sky) gegen Lokomotive Moskau. Die als Gruppensieger feststehenden Münchner wollen dann zum Abschluss der Gruppenphase einen weiteren Sieg einfahren. Müller und Boateng waren wie der Dortmunder Mats Hummels im Frühjahr 2019 von Bundestrainer Joachim Löw im Zuge eines Neuaufbaus des Nationalteams aussortiert worden. Seitdem gibt es dauerhafte Debatten um die Rückkehr des Trios – erst recht nach dem 0:6 gegen Spanien.

Müller und Boateng würden sich beim Verein „in sehr guter Verfassung“ zeigen, befand Neuer. „Sie konzentrieren sich auf ihren Job und ihre Arbeit. Beide spielen auch in einer erfolgreichen Mannschaft“, sagte der 34 Jahre alte Torwart. „Ich glaube, dass sie sich voll und ganz auf die persönliche Leistung und die Leistung das Teams konzentrieren: Das ist für die beiden auch für die Zukunft entscheidend.“

Der frühere Weltmeister Philipp Lahm will die Aussagen von Löw am Montag zur Zukunft der Nationalmannschaft derweil nicht weiter kommentieren. „Das steht mir nicht zu“, sagte Lahm am Dienstag während eines Medientermins in Leipzig. Er habe in seiner Zeit als Nationalspieler immer sehr gut und harmonisch mit dem Bundestrainer zusammengearbeitet. Nach dem 0:6 in Spanien hatte Lahm Ende November noch Kritik geübt. „Ich habe das aus der nüchternen Betrachtung eines Fans und Zuschauers heraus getan“, sagte der 37-Jährige. Grundsätzlich traut er seinen Nachfolgern im DFB-Trikot viel zu.

Es habe vor einigen Turnieren der Vergangenheit Phasen gegeben, in denen keiner wusste, wo die Mannschaft stehe und ob sie erfolgreich sein könne, sagte der Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 2014. Entscheidend sei die Turniervorbereitung. „Ich vertraue darauf, dass es Joachim Löw und sein Stab auch diesmal hinbekommen und die Wochen vor der EM nutzen, um alles auf die Reihe zu bekommen“, sagte Lahm. Die Mannschaft habe „eine hohe Qualität, das steht außer Frage. Jeder muss Verantwortung übernehmen.“

Trainer Hansi Flick plant derweil im letzten Gruppenspiel des FC Bayern ein Comeback von Alphonso Davies. „Er steht wieder im Kader, da können sich alle Bayern-Fans freuen. Und es ist auch angedacht, dass er spielt“, sagte Flick am Dienstag. Davies hatte wegen einer Knöchelverletzung seit Ende Oktober gefehlt. Verzichten muss Flick noch auf Joshua Kimmich und Corentin Tolisso, der „vielleicht“ am Samstag bei Union Berlin wieder dabei sein kann. Javi Martinez fällt wegen einer Muskelverletzung aus. Die zuletzt angeschlagenen Lucas Hernandez und Jerome Boateng dürften wieder zur Verfügung stehen.

Obwohl die Bayern bereits als Gruppensieger fürs Achtelfinale qualifiziert sind, ließ sich Flick bezüglich der Aufstellung diesmal nicht in die Karten schauen. „Wir müssen immer eines im Blick halten: Dass der ein oder andere Spieler hoch belastet ist“, sagte er, meinte aber: „Wir wissen noch nicht, ob wir richtig durchwechseln.“ Der Fokus sei jedoch „ganz klar, dass wir das Spiel gewinnen wollen“, betonte Flick. Er erwarte, dass seine Elf gegen die Russen, die auf den verletzten Nationalstürmer Fjodor Smolow verzichten müssen, „selbstbewusst“ agiert.