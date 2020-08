Bayern-Torwart Neuer : „Ich habe ein super Spiel gemacht“

Als der Tross des FC Bayern in der Mitte des Spielfeldes im Estádio da Luz den Pokal herumreichte, jubelte und für Fotos posierte, machte sich Manuel Neuer noch einmal auf den Weg. Es ging zu dem Tor, in das Kingsley Coman in der 59. Spielminute den Ball zum goldenen, weil einzigen Treffer des Endspiels um die Champions League gegen Paris Saint-Germain geköpft hatte. Es war auch das Tor, vor dem Neuer mit einer schier unglaublichen Doppelparade in der ersten Halbzeit einen Rückstand der Münchner verhindert hatte. Nun also schlenderte der Torwart an den Ort seiner Großtaten, um sich ein Erinnerungsstück an einen ganz besonderen Abend zu sichern.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

Mit einer Schere setzte Neuer an und trennte sauber das eingehängte Netz vom Aluminiumrahmen. Als das Werk vollendet war, legte er sich die Beute um die breiten Schultern – wie Superman seinen Umhang. Der Vergleich passte ganz vorzüglich. Neben der Trophäe für den bedeutendsten Titel im europäischen Fußball war das Netz die sichtbarste Erinnerung, die die Münchner ins Hotel nahmen, um das nach 2013 zweite „Triple“ aus deutscher Meisterschaft, DFB-Pokalsieg und nun Champions-League-Erfolg zu feiern. In Erinnerung bleiben wird neben Comans Kopfball vor allem die Leistung von Neuer. Der 34 Jahre alte Nationaltorwart agierte mehrfach auf Weltklasseniveau.

Schon in der 18. Minute deutete sich an, dass dieser Neuer an diesem Abend nur ziemlich schwer zu überwinden sein dürfte. Paris-Star Neymar war der Münchner Abwehr entwischt und tauchte alleine vor dem Torwart auf. Der Schuss rauschte durch die Beine Neuers, doch er erwischte den Ball noch so eben, damit dieser an Fahrt verlor und von seinem Weg ins Tor abkam. Neymar setzte nach und wollte den abprallenden Ball zu Mitspieler Ángel Di María passen, der im Fünfmeterraum wartete. Doch Neuer hechtete dazwischen und verhinderte den Pass mit einer grandiosen Fußabwehr.

Es sollte nicht die einzige herausragende Szene bleiben. Als die Bayern führten und Paris auf das 1:1 drängt, rettet Neuer wieder famos. Marquinhos, aufgerückter Defensivspieler der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel schloss flach ab. Doch Neuers rechte Hacke schnellte noch in die Flugbahn des Balls und wehrte den Schuss aus kurzer Entfernung ab (70.). Und spätestens in der Nachspielzeit war klar, dass dieser Torwart diesmal nicht zu überwinden ist. Kylian Mbappé stand zwar im Abseits, doch sein Schuss aus nur sieben Metern Entfernung landete auch gar nicht im Tor. Wieder parierte Neuer eindrucksvoll – und stand mit erhobenen Fäusten in demonstrativer Siegerpose vor seinem Tor.

Joshua Kimmich dürfte insbesondere Neuer gemeint haben, als er nach dem Spiel von einem „Gefühl der Unschlagbarkeit“ sprach. Thomas Müller hatte ebenfalls genau gesehen, wer die Münchner in höchster Not vor einem Gegentor bewahrt hatte. „Wir hatten sicherlich auch ein Quäntchen Glück – und Manuel Neuer zwischen den Pfosten“, sagte er über den Torwart, mit dem er schon 2013 die Champions League und ein Jahr später den Weltmeister-Titel gewonnen hatte. Auch Neuer selbst war sich seiner sportlichen Heldentaten durchaus bewusst: „Ich habe ein super Spiel gemacht.“