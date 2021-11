Manchester United : Ronaldo ist der Plan gegen die Planlosigkeit

Die Erinnerungen an den Sommerabend von Danzig sind noch frisch – und schmerzhaft. Im Finale der Europa League traf das große Manchester United, das gar nicht mehr so groß ist, auf den kleinen FC Villarreal, der gar nicht mehr so klein ist. Und siehe da, der Fußball-David besiegte den Goliath im Elfmeterschießen. Nachdem alle Feldspieler an der Reihe waren, verwandelte erst Villarreals Torwart Geronimo Gulli seinen Versuch, ehe er den Schuss von Schlussmann David de Gea hielt. Der Spieler von Manchester United war der einzige David, der nicht jubelte. Villarreal stemmte den Pokal hoch.

Das war Ende Mai. Seitdem hat sich einiges getan. Die Spanier liegen im Mittelfeld der Tabelle von La Liga und kämpfen in der Champions League um die Qualifikation zum Achtelfinale. Gegner dort ist – Manchester United. Der englische Rekordmeister gewann das Gruppenspiel im eigenen Stadion Ende September mit viel Mühe. Cristiano Ronaldo schoss das 2:1 in der 96. Minute. Seinerzeit jubelte noch Ole Gunnar Solskjaer in der Coachingzone. Wenn beide Teams sich an diesem Dienstag (18.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) wiedersehen, ist der Trainer nicht mehr dabei.

Die Klublegende, die 1999 das entscheidende Tor im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern schoss, war seit Ende 2018 Coach bei Manchester United, zunächst interimsweise nach dem Aus von José Mourinho. Gut drei Monate später bekam er einen Cheftrainervertrag bis Mitte 2022. Soweit kam der Norweger aber nicht. Nach dem blamablen 1:4 beim Abstiegskandidaten FC Watford in der heimischen Premier League wurde Solskjaer am Sonntag entlassen. Nun übernimmt vorerst sein bisheriger Assistent Michael Carrick, auch er ein früherer Spieler aus der goldenen Zeit des Klubs.

Alle Hoffnungen auf Ronaldo

Wie lange Carrick in seiner neuen Rolle bleiben darf, ist unklar. Nochmal scheint sich Manchester United nicht darauf einzulassen, einem auf diesem Posten noch unerfahrenen Mann die Verantwortung für den teuren Kader zu überlassen. Denn so beliebt Solskjaer war, so sehr nahm am Ende die Kritik an ihm zu, selbst unter den Fans, die ihn für seine Verdienste als Spieler verehrten. Ein großer Plan war und ist im Spiel der Mannschaft kaum zu erkennen. Die Abwehr schwächelt, das Mittelfeld ist nicht kreativ, und vorne ruhen alle Hoffnungen auf Rückkehrer Cristiano Ronaldo. Das ist wenig. Zu wenig.

Manchester United hat vor der Saison etwa 140 Millionen Euro für Zugänge ausgegeben: Ronaldo kam aus Turin, Abwehrspieler Raphaël Varane von Real Madrid und der junge Dribbler Jadon Sancho von Borussia Dortmund. Die „Red Devils“ sollten endlich wieder um die Meisterschaft mitspielen, die der Klub zuletzt 2013 gewinnen konnte. Nun steht United aber nur auf Platz sieben. In der Gruppe der Champions League ist das Team zwar Erster, bei einem Remis oder einer Niederlage in Villarreal aber gibt es ein Nervenspiel gegen die Young Boys aus Bern im Dezember um das Weiterkommen. Das Hinspiel in der Schweiz ging verloren.

Carrick steht also vor einer kniffligen Aufgabe. Zum einen geht es darum, dass der Klub seine Ziele auf internationaler Ebene nicht vorzeitig abschminken muss. Zum anderen soll er die Mannschaft wieder auf Kurs bringen. Das ist schwierig. Denn in zwei Tagen lässt sich kaum die nicht vorhandene Spielidee einüben, die die Anforderungen des modernen Fußballs an Flexibilität, auch auf aktuelle Situationen, erfüllt. Und so sind wohl auch in Spanien wieder alle Augen auf Ronaldo gerichtet. Fünf der acht Treffer erzielte der Star aus Portugal in der aktuellen Kampagne der Königsklasse. Ohne sie wäre United Letzter.

Dass der 40 Jahre alte Carrick der große Hoffnungsträger für die Zukunft ist, wird wohl niemand behaupten. Denn schon unter Mourinho war er Assistent, danach die gesamte Zeit unter Solskjaer. Große Spuren hat er nicht hinterlassen, vielmehr war er Teil der Planlosigkeit, die sich in den vergangenen Jahren bei Manchester United breitgemacht hat. „Ich habe lange Zeit mit Ole gearbeitet und wir haben sehr ähnliche Ansichten“, sagte Carrick am Montag. Das lässt nichts Gutes erahnen. Immerhin hat er als früherer Spieler auf hohem Niveau mit etlichen Titeln das Ansehen bei den Stars. Aber reicht das?

Vermutlich nicht. Daher ist Manchester United auf der Suche nach einem Trainer, der übernimmt und den einstigen Goliath wieder wachsen lässt. Die Spekulationen schießen ins Kraut. Der frühere Trainer von Real Madrid, Zinedine Zidane, soll laut Times abgewunken haben. Erik ten Hag von Ajax Amsterdam und Brendan Rodgers von Leicester City wabern durch die Gerüchteküche. Sie sind aber gebunden. Das gilt auch für Mauricio Pochettino von Paris Saint-Germain. Bei ihm gibt es immerhin ein Argument pro England: Die Familie lebt in London. Doch die Gegenwart heißt Carrick. Und Ronaldo. Wie so oft.