Manchester City im Finale : Der Prozess und die schwerwiegenden Fragen

Der Pass erreicht ihn auf der halblinken Außenspur. Er stoppt den Ball mit links, legt ihn sich mit dem rechten Fuß vor und spielt die Halbfeldflanke in den Strafraum. Druckvoll, mit enormem Effet, brandgefährlich. Der Ball springt vor dem Torhüter auf und landet unberührt im langen Toreck. Kevin De Bruyne, 29, Bubi-Gesicht mit Sommersprossen, ein absoluter Spezialist der Halbfeldflanke, des scheinbar veralteten Angriffsmittels, jubelt. Sein Tor ist der Ausgleich für Manchester City in der 64. Minute im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St-Germain. City, befeuert von De Bruynes Traumtreffer, dreht die Partie. Der Weg ins Finale ist geebnet.

Manchester City betritt Neuland. In den vergangenen zehn Jahren hat der Klub 13 Trophäen in England gewonnen, nachdem Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan aus der Herrscherfamilie von Abu Dhabi 2008 übernahm und seither geschätzt mehr als 1,5 Milliarden Pfund in den Klub gepumpt hat. In dieser Saison feierte City den fünften Meistertitel der Ära Mansour. International jedoch ging City völlig leer aus. Nun stehen die Stars mit Coach Pep Guardiola im Endspiel der Königsklasse. An diesem Samstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League, bei Sky und DAZN) geht es in Porto gegen den FC Chelsea. Für City eine neue Dimension.