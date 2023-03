Lionel Messi pflegt privat keinerlei Starallüren und kommt in Paris besser zurecht. Doch der Weltmeister bleibt auf Distanz zu den Fans. So könnte ein Kapitel seiner fantastischen Karriere nun enden.

Nach gut einem Jahr scheint Lionel Messi endlich in Paris angekommen zu sein. Seine Eingewöhnung in der französischen Hauptstadt nach 21 Jahren in Barcelona, wo er angehimmelt wurde, verlief mehr als holprig. Nach vier Monaten im Luxushotel „Royal Monceau“, ein paar Meter von der Champs-Elysées entfernt, hat der Argentinier mit seiner Familie ein Haus in Neuilly-sur-Seine bezogen, im Westen von Paris. Die Anwohner berichten von einem „ganz normalen Nachbarn, der keine Allüren zeigt und sich am Steuer seines Wagens manchmal zeigt, ohne zu versuchen, sich zu verstecken.“

Champions League Liveticker

Einer seiner Nachbarn: Frankreichs ehemaliger Staatspräsident Nicolas Sarkozy, ein eingefleischter PSG-Anhänger. Rund um die Uhr stehen zwei Wächter vor Messis Haus, um für seine Sicherheit zu sorgen. Die Messis wohnen zur Miete: ein Zeichen, dass man nicht unbedingt dauerhaft in Paris bleiben möchte?