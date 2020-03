Liverpool unter Druck : Die große Herausforderung des Jürgen Klopp

Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Atlético Madrid verpackte Jürgen Klopp in seinem zähneknirschenden Lob für den Gegner auch eine Drohung. „Ich sehe bei Atlético heute Abend viele glückliche Gesichter, und ich verstehe das, denn es ist ein großer Sieg“, sagte der Trainer des FC Liverpool: „Aber es ist noch nicht vorbei.“ Das Spiel vor tosenden, bebenden Rängen im Madrider Stadion Wanda Metropolitano sei nur die erste Halbzeit gewesen. Die zweite werde im Anfield Stadium vor den Liverpooler Fans stattfinden (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN), die in großen Europapokalnächten ebenfalls eine einschüchternde Lautstärke erzeugen können – „und das werden sie spüren“.

Es war mehr als bloßes Säbelrasseln von Jürgen Klopp. Denn Liverpool hat Übung darin, einen Rückstand in Anfield auf spektakuläre Weise umzubiegen. Im Halbfinale der vergangenen Champions-League-Saison hatte die Mannschaft auswärts beim FC Barcelona 0:3 verloren, das Rückspiel in Liverpool aber sensationell 4:0 gewonnen. Dagegen wirkt der knappe Rückstand gegen Atlético wie ein Klacks. Allerdings trieben die Spanier die sonst so offensivstarken „Reds“ im Hinspiel nach ihrem frühen Führungstor mit militärischer Disziplin in der Abwehr zur Verzweiflung. Der europaweit gefürchtete Sturm um Sadio Mané, Roberto Firmino und Mohamed Salah brachte trotz reichlich Ballbesitz keinen einzigen Schuss aufs Tor zustande.

Es war ein Spiel nach dem Geschmack von Atlético-Trainer Diego Simeone. Der wird seine Mannschaft mit der Führung im Rücken für das Rückspiel am Mittwochabend wohl ähnlich einstellen wie im Hinspiel. Sie können es sich erlauben, tief zu stehen und auf Chancen zu warten. Die BBC erwartet angesichts dieser Ausgangslage einen „unausweichlichen Abnutzungskampf“. Jeder Fehlpass, jeder Stellungsfehler kann den Titelverteidiger den Einzug ins Viertelfinale kosten. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der es bei Liverpool ohnehin nicht rund läuft.

Die englische Meisterschaft werden sie gewinnen: 25 Punkte Vorsprung an der Spitze der Premier-League-Tabelle sind ein dickes Polster. Aber die Leistungen haben in den vergangenen Wochen nachgelassen, was sich vor allem in der zuvor so stabilen Abwehr bemerkbar macht. Wettbewerbsübergreifend musste die Mannschaft in den vergangenen fünf Partien neun Gegentore hinnehmen – so viele wie in den 15 Spielen davor, wozu obendrein die 0:5-Niederlage im Ligapokal gegen Aston Villa zählt, als Liverpool mit einer Auswahl von Nachwuchsspielern antrat.

„Normalerweise kriegst du gegen uns nicht viele Chancen“, sagte Jürgen Klopp nach der Niederlage gegen Chelsea. „Aber jetzt müssen wir zugeben, dass wir in den letzten vier Spielen absolut zu viele Gegentore zugelassen haben.“ Jedoch seien die Tore aus unterschiedlichen Situationen entstanden, also gebe es keinen konkreten Schwachpunkt. Dass sie in Anfield im Europapokal seit Oktober 2014 unbesiegt sind, soll zudem für zusätzliches Selbstvertrauen sorgen. Nicht zu verlieren wird aber nicht reichen. Ein Sieg muss her. Ein Klacks wird das nicht.