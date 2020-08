Champions-League-Finalturnier : „Der Modus wird wie eine Bombe einschlagen“

Aktualisiert am

Durch die Corona-Krise wird die Champions League in einem speziellen Format zu Ende gespielt. Das Finalturnier gefällt nicht nur Karl-Heinz Rummenigge sehr. Zugleich warnt der Vorstandschef des FC Bayern.

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat einmal mehr eindringlich vor einer Aufblähung der Champions League gewarnt. „Wir brauchen keine vergrößerte Gruppenphase. Wir müssen vielmehr dafür sorgen, dass die Champions League für die Fans noch attraktiver wird, nicht noch breiter. Ich empfehle Qualität und nicht noch mehr Quantität“, sagte Rummenigge im Vorfeld des Finalturniers der Königsklasse vom 12. bis 23. August in Lissabon.

Ausdrücklich lobte Rummenigge das Format des aktuellen Wettbewerbs der besten acht Mannschaften. „Der größte Thrill für den Fan ist natürlich das K.o.-System. Der Modus wird wie eine Bombe einschlagen. Bei zwei Spielen setzt sich aus Erfahrung eigentlich immer die bessere Mannschaft durch, in einem Spiel ist alles möglich“, sagte er. „Das Format ist eigentlich das, was wir von der Weltmeisterschaft kennen. Das ist wie eine europäische Klub-WM. Es treffen die besten europäischen Mannschaften aufeinander.“

Seit Monaten wird über Änderungen des Champions-League-Formates diskutiert. Schon zuletzt hatte der Bayern-Boss das bei vielen europäischen Topklubs favorisierte Modell von künftig vier Gruppen mit acht Mannschaften statt der momentan acht Vierer-Gruppen kategorisch abgelehnt.

Es gebe „keinen Bedarf für Veränderungen. Der Radikalismus geht mir mittlerweile zu weit. Mir fehlt auch der Sinn: Es soll etwas repariert werden, was nicht kaputt ist“, hatte der einstige Chef der Europäischen Klub-Vereinigung ECA im Januar gesagt. Es gebe auch „die Termine dafür nicht, dass die beiden Finalisten in diesem Modell insgesamt 21 Spiele zu absolvieren hätten. Und außerdem würde man in Achter-Gruppen viele langweilige Spiele kreieren“.

Ob der neue Corona-Modus ein Vorreiter für kommende Spielzeiten sein könne, vermochte Rummenigge nicht vorherzusagen. Für die „Reform-Diskussion zu 2024“ äußerte der Vorstandschef des FC Bayern aber Ideen. „Ich glaube nicht, dass wir eine vergrößerte Gruppenphase brauchen, die Gruppenphase ist jetzt schon mit acht Gruppen und vier Mannschaften am vierten oder fünften Spieltag entschieden. Das ist nicht das, was die Zuschauer aus den Sesseln haut“, sagte der 64-Jährige bei der Besichtigung der Baustelle für eine FC-Bayern-Welt in der Münchner Innenstadt.

„Wir müssen schauen, dass wir an die K.-o-Phase mehr Fleisch an die Knochen kriegen. Da muss man kluge Entscheidungen fällen, dass die Reform dazu führt, dass der Hunger auf die Champions League größer wird“, sagte Rummenigge. Es lägen mehrere Optionen für eine Reform auf dem Tisch, berichtete Rummenigge.

Die Europäische Fußball-Union (Uefa), die ECA und die nationalen Ligen wollen möglichst schnell die wegen Corona unterbrochenen Gespräche wieder aufnehmen. „Es sollte eigentlich im November eine Entscheidung fallen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen“, sagte Rummenigge am Dienstag in München. Man stehe auch „zeitlich nicht unter Druck“.