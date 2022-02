Real Madrid : Ohne Ronaldo läuft es für Benzema besser

24 Tore hat er in allen Wettbewerben dieser Spielrunde erzielt, neun Vorlagen gegeben: Karim Benzema spielt in Madrid die zweitbeste Saison seiner Karriere. Bild: AP

Mit dem vollgeschwitzten Kapuzenpulli sieht er immer noch ein bisschen aus wie der Junge aus Bron, dem Lyoner Vorort, aus dem er stammt. Doch Karim Benzema ist inzwischen 34 Jahre alt, seit 2009 Fußballprofi bei Real Ma­drid, und es ist sein eigener Kraftraum in seiner Madrider Villa, in dem er sich selbst filmt. Lauter französischer Rap dröhnt aus den Lautsprechern, dazu ruft er in einer Mischung aus Spanisch und Französisch: „Los geht’s! Topmotiviert. Ich bin stark. Neun!“

Das kurze Video in den sozialen Netzwerken sollte Selbstmotivation und eine Drohung zugleich sein. Denn auf der einen Seite plagt den Franzosen seit Ende Januar eine Oberschenkelverletzung. Auf der anderen Seite will er aber unbedingt an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Amazon Prime) fit sein, wenn Real Madrid im Achtelfinale der Champions League bei Paris Saint-Germain antritt. Er spielt in Madrid die zweitbeste Saison seiner Karriere. 24 Tore hat er in allen Wettbewerben dieser Spielrunde erzielt, neun Vorlagen gegeben. Mit 17 Treffern führt er auch die Torschützenliste von La Liga an. Das bedeutet alle 98 Minuten ein Treffer.

Trainer Carlo Ancelotti kennt Benzema schon von seiner ersten Amtszeit in Ma­drid zwischen 2013 und 2015. Der Franzose sei heute kräftiger, reifer, eine stärkere Persönlichkeit, ein echter Führungsspieler, sagt der Italiener, alle würden ihn heute völlig anders wahrnehmen als vor zehn Jahren. Das ist keine Übertreibung.

Benzema kam 2009 nach Madrid, zeitgleich mit Cristiano Ronaldo. Aus dem Schatten des Portugiesen kam er nie heraus. Obwohl er der Mittelstürmer war, galt er meist als Vorlagengeber für „CR7“, wirkte oft emotionslos auf dem Platz. 2017/18, in Ronaldos letzter Saison in Madrid, kam Benzema nur noch auf zwölf Tore, es war seine schlechteste. Dann ging Ronaldo nach Turin, und der Franzose explodierte. 30 Treffer waren die Folge.

„Er hat alles gemacht“

Seine Tore erzielt er im Stil des typischen Mittelstürmers, Ballannahme vor dem Tor, Drehung und Schuss. Er schießt aber auch gerne aus der Ferne. Elfmeter jagt er gerne in eine der beiden oberen Ecken des Tors. Vor allem aber macht Benzema auch seine Mitspieler stark. Auch der 21 Jahre alte Linksaußen Vinicius Jr. kombiniert endlich sein großes Talent mit taktischer Disziplin und einem Blick für seine Mitspieler.

Das vielleicht schönste Zusammenspiel gelang beiden beim 4:1 gegen Valencia Anfang Januar, als Vinicius auf Benzema im Strafraum passte, dieser direkt an den mitlaufenden Brasilianer zurückspielte. Vinicius dribbelte durch die Beine seiner Gegner und schloss die Aktion mit einem Tor ab. Inzwischen ist er nach Benzema mit 15 Treffern der zweit­erfolgreichste Schütze bei Real Madrid.

Ancelotti hat bei der Suche nach einem Ersatz für Benzema vieles versucht, mit Luka Jovic oder auch mit Gareth Bale. Der Waliser, der in dieser Saison nur viermal zum Einsatz gekommen ist und Real zum Ende der Saison verlassen wird, bewies am Wochenende gegen Villarreal zwar seine läuferischen Qualitäten, hatte aber wenig Glück vor dem Tor. „Er hat alles gemacht, was ich ihm gesagt habe“, kommentierte Ancelotti den Auftritt Bales trocken, das reichte nur für ein 0:0. So hoffen alle, dass Benzema an diesem Dienstag in Paris wieder fit ist.