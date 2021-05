1:0 gegen Manchester City : Havertz schießt Chelsea zum Champions-League-Sieg

Meister sind sie überlegen geworden, aber dem Titel in der Champions League laufen Manchester City und Pep Guardiola weiter vergeblich hinterher. Das große Finale der Taktik-Gurus auf den Trainerbänken endete am Samstagabend mit dem Sieg für Thomas Tuchel, der mit dem 1:0-Erfolg zum großen Los für den FC Chelsea wurde.

Erst Ende Januar hatte er den kriselnden Klub übernommen, und von einem Triumph in der Champions League hätten da nicht einmal die größten Optimisten geträumt. Vier Monate später durften seine Spieler nach dem Tor von Kai Havertz (43. Minute) vor 16.500 englischen Fans in Porto den Henkelpott in den Nachthimmel recken. „Ich danke meiner Familie. Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, sagte Havertz noch vor der Siegerehrung bei DAZN, ehe das Interview von Chelsea-Kapitän César Azpilicueta gesprengt wurde, der den Deutschen lobte und umarmte.

Guardiola schaute zur Pause ziemlich irritiert, beinahe ratlos. Da war etwas gehörig schief gelaufen. Mit einer sehr offensiven Startelf hatte der spanische Startrainer versucht, den Spielaufbau von Chelsea von vornherein empfindlich zu stören – vergeblich. Es schien sich zu bewahrheiten, was Tuchel vorhergesagt hatte: „Ich bin etwas schlauer als vergangenes Jahr.“ Da hatte der deutsche Trainer das Finale mit Paris St. Germain gegen den FC Bayern verloren.

Diesmal führte seine Mannschaft nach 45 Minuten völlig verdient, denn Tuchel hatte die passende Taktik gewählt, um Guardiolas Offensivlust zu nutzen. Mit hoch positionierten Außenverteidigern hatte er Ballverluste in der Mitte vermieden, dazu hatte Chelsea die Pressinglinie von City häufig mit Chipbällen gefahrlos überwunden. Guardiolas Team sah sich immer wieder schnörkellos vorgetragenen Kontern ausgesetzt.

Timo Werner vergab zwar zwei aussichtsreiche Chancen, sein deutscher Nationalmannschaftskollege Kai Havertz nutzte dagegen seine Möglichkeit in der 43. Minute, als er alleine auf City-Torwart Ederson zulaufen durfte. Werner hatte nicht seine Füße, aber seinen Kopf im Spiel – durch sein Ausweichen nach außen hatte er den Laufweg für Havertz in der Mitte und den Raum zu dessen erstem Tor in der Champions League für Chelsea freigemacht. Die größte Chance für Manchester in der ersten Halbzeit war dagegen nicht die Folge der von Guardiola geliebten Kunst des gepflegten Spiel gewesen, sondern einem langen Pass von Torwart Ederson geschuldet, den Sterling hätte veredeln müssen.

Guardiola änderte zunächst nichts an seiner Aufstellung, und als er es nach einer Stunde tat, war er dazu gezwungen. Rüdiger hatte City-Star Kevin de Bruyne resolut geblockt, einen viel versprechenden Konter unterbrochen und City empfindlich geschwächt. Der deutsche Nationalspieler sah die Gelbe Karte, der Belgier musste schwer gezeichnet den Platz verlassen.

Für de Bruyne kam Gabriel Jesus ins Spiel, was die Statik änderte. City agierte nun mit einem zentralen Stürmer, wenig später kam mit Fernandinho auch ein defensiver Mittelfeldspieler, damit Gündogan aufrücken konnte durfte. Auch Tuchel reagierte – für Werner (66.) kam der ballsichere Pulisic.

Der Druck von ManCity nahm in der Folge zu, doch das nächste Tor hätte auf der anderen Seite fallen müssen. Havertz hatte bei einem Konter den Ball geschickt und robust behauptet, dazu den Blick für Pulisic besessen, doch der ehemalige Dortmunder schlenzte den Ball an Ederson und am Tor vorbei. Die mangelnde Chancenverwertung hatte Tuchel in den vergangenen Wochen schon mehrfach moniert.

Guardiola zog mit Sergio Aguero (77.) seinen letzten Joker. Doch auch der Argentinier wurde in seinem letzten Spiel für ManCity nicht mehr zum Trumpf-Ass. Das Chelsea-Bollwerk hielt. „Ich laufe wie durch einen Film“, sagte Tuchel bei Sky sehr emotional: „Meine Kinder sind hier, meine Frau, meine Eltern. Meine Oma schaut zu Hause zu und ist über 90! Für die alle ist das jetzt. Und für unsere Fans.“