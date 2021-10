Corona-Infektion des Trainers : Nagelsmann verpasst auch nächstes Bayern-Spiel

Aktualisiert am

Trotz eines vollständigen Impfschutzes infiziert sich Julian Nagelsmann mit dem Coronavirus. Nun muss er in München in Quarantäne. Für die Mannschaft hat der Positivtest des Trainers zunächst keine Folgen.

Am Mittwochabend musste Julian Nagelsmann aus einem Hotelzimmer in Lissabon mitansehen, wie seine Mannschaft im Estádio da Luz 4:0 über Benfica siegte. Jetzt steht fest, warum beim Trainer des FC Bayern München vor dem dritten Vorrundenspiel der Champions League Grippesymptome aufgetreten sind.

Champions League Liveticker

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Er ist positiv auf Covid-19 getestet worden – „trotz vollständigen Impfschutzes“, wie sein Verein am Donnerstagmorgen in einer kurzen Mitteilung auf der eigenen Website kommunizierte. Dort steht auch, dass Nagelsmann „getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger“ nach München fliegen und sich sofort in „häusliche Isolation“ begeben werde.

Es ist ungewiss, wann Nagelsmann, 34 Jahre alt, wieder aus der Hausquarantäne entlassen wird. Auf der Website der Stadt München steht im Corona-Abschnitt unter der Überschrift „Regelungen für vollständig Geimpfte“, dass eine Person, die mit einem PCR-Test positiv getestet worden ist, „in der Regel zunächst fünf Tage“ in Isolation bleiben müsse.

Danach könne diese mit einem negativen PCR-Test aufgehoben werden – unter einer Bedingung: Man muss in dieser Zeit symptomfrei gewesen sein. Auf Nagelsmann trifft das wohl nicht zu. Das Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim am kommenden Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) wird der Trainer daher sicher verpassen. Und wahrscheinlich auch die Auswärtsspiele gegen Borussia Mönchengladbach (27. Oktober, DFB-Pokal) und Union Berlin (30. Oktober, Bundesliga).

Und der Rest der Mannschaft? Auf F.A.Z.-Anfrage sagte ein Sprecher des FC Bayern, dass der Positivtest von Nagelsmann für Spieler und Trainer, die mit ihm nach Lissabon gereist waren, zunächst keine Folgen habe. In München werden die Trainerassistenten Dino Toppmöller und Xaver Zembrod mit dem Videoanalysten Benjamin Glück die Vorbereitung für das Duell gegen Hoffenheim übernehmen.

Wobei man davon ausgehen kann, dass auch Nagelsmann sich einschalten wird. Das machte er auch am Mittwoch. Aus seinem Hotelzimmer ordnete er über Funk einen Wechsel an, der für den Ausgang des Spiels mitentscheidend war. In der 66. Minute, es stand noch 0:0, kam der Außenstürmer Serge Gnabry für den Außenverteidiger Benjamin Pavard. Nur 18 Minuten später führte München 4:0. Und vor dem ersten und dem zweiten Tor hatte Gnabry seine Füße im Spiel.