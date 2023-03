An der Seitenlinie drehte sich einer der schnellsten Stürmer dieses Sports um – und sprintete Josip Stanišić davon. Er musste an diesem Abend keinen komplizierten Trick vorführen, um Stanišić, den 22 Jahre alten Verteidiger des FC Bayern München, zu überfordern. Er musste nur rennen. Das kann Karim Adeyemi. Und der einzige Grund, warum seinem Sprint und seiner Flanke kein Tor folgte, war, dass der Mittelstürmer Anthony Modeste in dieser 83. Minute seinen Fuß am Fünfmeterraum im falschen Moment schwang.

Champions League Liveticker

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

So sah das im Oktober 2022 in Dortmund aus.