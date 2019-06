Man musste am Samstagabend gar nicht die schwarz-rot-goldene Brille aufsetzen, um zu erkennen, dass Jürgen Klopp die Larger-than-Life-Figur des deutschen Fußballs ist. Es gab genügend andere in Madrid und Beobachter überall, die das, was Klopp in Liverpool geschaffen hat, in die passende Perspektive setzten. Als dritter deutscher Trainer hat er mit einem ausländischen Klub einen Europapokal gewonnen, das war vor ihm nur Udo Lattek, 1982 im Pokalsiegerwettbewerb mit Barcelona, und Jupp Heynckes, 1998 in der Champions League mit Real Madrid, gelungen.

In Liverpool komplettiert er seit dem 2:0 über die Tottenham Hotspur eine besondere „Fab Four“: Die der Trainer, die den Henkelpott in die fußballverrückte Stadt am River Mersey gebracht haben. In einer Reihe zu stehen mit der Klublegende Bob Paisley (1977, 1978, 1981), Joe Fagan (1984) und Rafael Benítez (2005), das kann sich sehen lassen für den Trainer, der in Mainz eher klein begann und nun in Madrid seine wohl größte Stunde erlebte.