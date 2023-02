Jürgen Klopps Mannschaft unterliegt Real Madrid in der Champions League mit 2:5. Der FC Liverpool muss sich dringend erneuern. Nicht nur auf dem Platz braucht der Klub frische Kräfte.

Ob man „torture“ mit Quälerei oder Folter übersetzt, hängt ganz vom Kontext ab. In jedem Fall ließ der Begriff wenig Interpretationsspielraum, welch Missvergnügen es für Jürgen Klopp war, sich noch einmal das verlorene Champions-League-Finale von Paris anzusehen. Als er am Wochenende zur Vorbereitung des Achtelfinal-Hinspiels gegen Real Ma­drid ein knappes Dreivierteljahr zurückspulte, sah Klopp einen FC Liverpool, der hätte gewinnen können. Der über 90 Minuten die bessere Mannschaft war, dem es dann aber an Kleinigkeiten fehlte, um die europäische Krone ein zweites Mal zu erobern.

Es war zugleich eine von Klopps schmerzlichsten Niederlagen, sicher übertroffen allerdings noch von einer gegen, nun ja, Real Madrid, vier Jahre vorher, 2018 in Kiew. Kurze Stichwörter zur Erinnerung: Salahs Tränen, Karius’ Kalamitäten, Ramos’ Beitrag.