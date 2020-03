Aus in Champions League : Klopp ist ein „beschissener Verlierer“

Die Fans vom FC Liverpool verharrten nicht lange in Schockstarre. Soeben hatte Alvaro Morata das 3:2 für Atlético Madrid erzielt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League. Damit war in der 121. Minute in der dramatischen Verlängerung endgültig klar: Der Titelverteidiger ist ausgeschieden! Im Juni noch hielten Jürgen Klopp und die Seinen ausgerechnet im Stadion von Atlético den Pokal der Königklasse in die Höhe, nun flogen sie gegen den spanischen Rivalen aus. Im Achtelfinale. Genau wie nach dem bisher letzten Triumph in der Champions League 2005. Auch in der Saison danach kam das Aus in der Runde der besten 16 Mannschaften, seinerzeit gegen Benfica Lissabon.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

Doch nach großer Trauer war den Anhängern an der Anfield Road nicht zumute. Die Partie lief noch, Atlético jubelte, da stimmten sie „You’ll never walk alone“ an. Der Fußballklassiker ist nicht nur für die Einstimmung gedacht, sondern hilft auch bei schweren Niederlagen. Und eine solche kassierte Liverpool am Mittwochabend. Nach dem 0:1 im Hinspiel vor drei Wochen egalisierte Georginio Wijnaldum mit seinem Tor (43. Minute) das Ergebnis. In der Verlängerung erhöhte Roberto Firmino (94.) auf 2:0, ehe Marcos Llorente mit zwei Treffern (97. und 105.+1) für lange Gesichter sorgte im englischen Regen. Morata gab Liverpool dann den Rest.

„Diese Niederlage schmerzt sehr, weil wir ein super Spiel gemacht haben“, sagte Klopp bei DAZN. „Wir haben – außer, dass wir den Ball nicht oft genug reingeschossen haben – alles richtig gemacht.“ Die mangelnde Chancenverwertung aber entschied letztlich über das Ausscheiden. „Wir schießen nur ein Tor, aber macht ja erstmal nichts“, sagte Klopp weiter. „Unser größter Fehler war es, dass wir das zweite Tor fünf Minuten zu spät geschossen haben, also erst in der Verlängerung.“ Aber Liverpool hatte auch Glück. In der Nachspielzeit der 90 Minuten traf Saul Niguez für Atlético, stand aber vor seinem Kopfball knapp im Abseits. Entsprechend fand der Treffer keine Anerkennung.

Nach Firminos Tor schien Liverpool die Vorteile auf der eigenen Seite zu haben – bis Ersatztorwart Adrian, der den verletzten Alisson Becker vertrat, schwer patzte. Einen Rückpass schoss er flach in die Mitte zu einem Spanier. Der fand Llorente, der zum Anschluss traf. Atlético hatte sein Auswärtstor und legte wieder durch den Mittelfeldspieler nach. Kurios: Der 25 Jahre alte Llorente, bis Sommer bei Stadtrivale Real Madrid, erzielte in seiner Karriere bislang erst drei Treffer. Nun war er in Liverpool gleich zwei Mal erfolgreich. „Wir haben keine Grenzen“, sagte er. „Wir haben mit unserem Leben verteidigt. Und wenn wir das alle zusammen machen, kann so etwas wie heute passieren.“

Auch für Klopp war klar, wo der Knackpunkt des Duells lag. „Adrian spielt den Ball so hinten raus. Der Pass war nicht so super hilfreich. Er hat dann eine falsche Position und steht relativ weit weg, als der Ball ins Tor einschlägt“, sagte Klopp. „Aber so ist das. Wenn man Spiele verliert, verliert man die meisten aus einem guten Grund: Man macht Fehler. Und dieses Tor hat richtig reingehauen.“ Danach war Atlético im Aufwind und nutzte das Momentum. „Eigentlich war das kein Problem, weil noch lange genug Zeit war, noch eins zu schießen.“ Doch das taten nur die Spanier.

Klopp erkannte die Niederlage an, wirkte aber angefressen. „Fußball ist gerecht, wir haben zwei geschossen, die drei. Sie haben zu Hause 1:0 gewonnen und sind verdient weitergekommen“, sagte er. „Aber es fühlt es sich nicht richtig an. Ich merke einfach, was für ein beschissener Verlierer ich bin. Ich könnte die ganze Zeit darüber reden, wie man mit so einer Mannschaft so einen Fußball spielen kann? Das verstehe ich nicht.“ Dabei ist die Mauertaktik von Atlético unter Trainer Diego Simeone nichts Neues. Mit einer stabilen Defensive schaffte er es schon in die Endspiele 2014 und 2016, die aber beide letztlich gegen Real Madrid verloren gingen.

Auch Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederländern bekam am Ende von Klopp noch einen Seitenhieb. „Es tut ein bisschen weh, dass ein Schiedsrichter für so ein Spiel kein Gefühl entwickelt. Die eine Mannschaft versucht, etwas machen, zu kreieren, also Fußball. Und die andere halt nicht“, sagte der Deutsche. „Und trotzdem werden beide gleich behandelt. Das verstehe ich nicht. Aber wie gesagt: Ich bin ein schlechter Verlierer.“ Doch an Makkelie lag es nicht wirklich.

Vielmehr endete an diesem regnerischen Abend, womöglich letztmals vor Zuschauern wegen der Ausbreitung des Coronavirus, ein langer, erfolgreicher Weg durch die Königklasse. 2018 und 2019 stand Liverpool im Finale. „Wir haben zweieinhalb Jahre in der Champions League eine Reise gehabt, die war Wahnsinn. Und was die Leute heute in dieser schwierigen Situation in der Welt noch einmal auf die Beine gestellt haben, war außergewöhnlich. Es macht so viel Spaß, für diese Leute zu spielen“, sagte Klopp. „Aber jetzt ist erstmal Feierabend in der Champions League. Das muss man akzeptieren – aber wir kommen ja wieder.“

Fragt sich nur: wann? Liverpool steht in der englischen Premier League kurz vor dem ersten Titel seit 1990. Doch die Lage spitzt sich zu. Am Mittwoch wurde die Partie zwischen Manchester City und dem FC Arsenal aus Sicherheitsgründen wegen des Coronavirus abgesagt. Kann die Saison in England zu Ende gespielt werden? Klopp legt den sportlichen Fokus auf die Premier League. „Jetzt müssen wir Meister werden. Wir haben noch ein paar Spiele zu spielen und kennen unsere Gegner“, sagte er. „Aber wir müssen die Gesamtsituation abwarten, wie es weitergeht.“