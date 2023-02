In dieser Saison läuft es für das Team von Jürgen Klopp viel schlechter als zuletzt. Eine Titelchance gibt es nur noch in der Champions League. Doch Gegner Real Madrid ist der Schrecken der „Reds“.

Plötzlich hatte Jürgen Klopp sein Lachen und seine Lockerheit wieder. Nachdem der FC Liverpool am Samstag Newcastle United 2:0 besiegt hatte, stellte sich der Trainer den Fragen der Fernsehreporter und wirkte dabei wie ein Mann, der sich am Ende eines langen und harten Arbeitstages in seinen Lieblingssessel fläzt. Es war Liverpools zweiter Premier-League-Sieg in Serie, nachdem die Mannschaft zuvor gegen Wolverhampton, Brighton und Brentford regelrecht zerbröselt war. „Es fühlt sich toll an“, sagte Klopp nun: „Das hatten wir ewig nicht.“

Nur zwei Wochen zuvor, nach Liverpools in jeder Hinsicht alarmierenden 0:3-Niederlage gegen die „Wolves“, hatte Klopp noch ganz anders geklungen. In der Pressekonferenz fuhr Klopp einen Journalisten an, der zu fragen gewagt hatte, wie es um die Mentalität der Mannschaft bestellt sei. „Es ist wirklich schwierig, mit dir zu sprechen, wenn ich hundert Prozent ehrlich bin“, raunzte Klopp ihn an: „Du weißt schon, warum. Wegen all der Dinge, die du geschrieben hast.“ Der sonst so kumpelige Klopp offenbarte hier seine Verwundbarkeit, die wohl daher rührt, dass auch er zunehmend unter Druck steht.