Liverpool 0:1 bei Atlético : Verärgerter Klopp schickt eine Kampfansage

262 Tage waren vergangen, seit der FC Liverpool mit dem größten Titel, den Europas Vereinsfußball zu vergeben hat, aus Madrid zurück in die Heimat gereist war. Seinerzeit holte die Mannschaft von Jürgen Klopp im englischen Finale gegen Tottenham in der neuen funkelnden Arena der spanischen Kapitale den Pokal der Champions League. Bei der Rückkehr ging es nicht um Silberware. Und die Laune des Trainers und der Seinen war auch nicht annähernd so prächtig wie damals, am 1. Juni 2019. Mit 0:1 verlor Liverpool nun das Hinspiel im Achtelfinale der Königsklasse bei Atlético Madrid.

Nicht nur die Niederlage an sich schlug Klopp aufs Gemüt. Auch das Zustandekommen des frühen Gegentores durch Saúl Ñíguez schon in der vierten Minute, die Provokationen der Spanier gegen den zur Pause ausgewechselten Sadio Mané und die Verletzung von Kapitän Jordan Henderson verdarben die Stimmung. Doch Klopp wäre nicht Klopp, würde er aufgeben. „Es ist Halbzeit und wir liegen 0:1 hinten. Die zweite Hälfte wird in unserem Stadion gespielt“, lautete Klopps Kampfansage. „Und das werden sie spüren. Atlético-Fans, die ein Ticket bekommen können: Willkommen in Anfield!“

Es war noch früh am Abend, als der Deutsche sich erstmals ärgern musste. Die Schiedsrichter sahen, dass Atlético-Stürmer Alvaro Morata zuletzt an einem Ball war, der ins Aus trudelte. Einwurf bekam dennoch Madrid, daraus resultierte wenig später die Ecke, die Saúl Ñíguez zum 1:0 nutzte, weil der Ball unglücklich von Liverpool-Spieler Fabinho zu ihm sprang. „Ich bin sicher, dass es ein Einwurf für uns war“, monierte Klopp. „Das hilft nicht, damit ich ruhig bleibe.“ Auch Abwehrchef Virgil van Dijk schimpfte auf Referee Szymon Marciniak: „Jeder hat gesehen, dass Morata zuletzt am Ball war.“

Der Pole blieb im Fokus. Liverpools Stürmer Mané sah vor der Pause nach einem Ellbogeneinsatz die Gelbe Karte. Die Madrilenen witterten in der aufgeregten Atmosphäre in der Arena von Atlético nun offenbar eine Chance und forderten nach einem weiteren Foul des Senegalesen einen Platzverweis. Klopp sagte, der Schiedsrichter habe sich von der Stimmung „anstecken“ lassen. In der Halbzeit blieb Mané in der Kabine. „Er stand kurz vor der Gelb-Roten Karte“, klagte Klopp. „Wir mussten ihn daher herunternehmen. Ich hatte Angst, dass der Gegner hinfällt, wenn Sadio auch nur tief atmet. Das ist offensichtlich Teil des Fußballs. Mit gefällt das nicht. Das hat das Spiel ein bisschen entschieden.“ Weil Klopp zu viel meckerte, sah er kurz vor Abpfiff selbst sogar die Gelbe Karte von Marciniak.

Auch die Blessur von Kapitän Henderson passte Klopp nicht. Der Engländer ging in der Schlussphase vom Feld, weil er Beschwerden am Oberschenkel hatte. „Das ist schade. Wir müssen abwarten“, sagte Klopp. „Immerhin ist Hendo selbst nicht allzu besorgt, es war aber schwerwiegend genug, dass er vom Platz wollte.“ Immerhin ließ sich festhalten: Bis zum Rückspiel am 11. März dürfte Henderson wieder fit sein. Mané entging einem Platzverweis und damit einer Sperre im zweiten Duell mit Atlético. Und ein 0:1 ist aufholbar, eliminierten sie in Liverpool einst schon Barcelona noch nach einem 0:3.

Trotz all der negativen Punkte, die Klopp zu schaffen machten, verließ er die Arena nach Mitternacht aber nicht völlig frustriert. Denn das Spiel hatte auch positive Aspekte, wie er sagte: „Ich bin gar nicht enttäuscht, wie wir gespielt haben. Unser Aufbau war überragend, unser Gegenpressing auf dem höchsten Level.“ Und überhaupt sagte der Trainer: „Ich habe in meinem Leben schon sehr viel schlimmere Spiele gesehen. Wir waren nur im Angriffsdrittel nicht gut genug.“ In der Tat: Trotz einer Quote von mehr als siebzig Prozent Ballbesitz brachte Liverpool nur zwei Torchancen zustande.

Im Rückspiel muss das besser werden, wenn der Titelverteidiger nicht schon frühzeitig ausscheiden will. Dabei setzt Klopp auf den Heimvorteil. „Ab und zu reden wir über die Kraft von Anfield und die Kraft, die ein Stadion haben kann. Das haben wir auch heute gesehen.“ Dazu trug auch der Coach von Atlético bei. „Ich bin mir nicht sicher, ob Diego Simeone viel vom Spiel gesehen hat“, sagte Klopp. „Er hat ja die ganze Zeit nur die Zuschauer angestachelt.“ Das kann Klopp allerdings auch. Und vor allem auf die Kraft der eigenen Fans setzt er. „Wir haben noch nicht verloren. Es ist ja erst Halbzeit.“

„Sie haben das 1:0 geschossen und das Ergebnis dann mit allem, was sie hatten, verteidigt. Das ganze Stadion wollte ein Ergebnis. Die Zuschauer waren nicht hier, um sensationellen Fußball zu sehen“, sagte Klopp. „Sie wollten ein Ergebnis, und sie haben das Ergebnis, daher sind sie im Moment glücklich und wir nicht.“ Nun stehen erst mal andere Aufgaben ab. In der englischen Liga sieht es viel besser aus, Liverpool hat einen großen Vorsprung. Schon bald könnten sie als Meister feststehen. Und dann kommt Atlético. „Wir würden nicht aufgeben, wenn wir 15 Minuten in der Halbzeit hätten. Warum sollten wir also aufgeben, wenn wir drei Wochen Zeit haben?“, fragte Klopp rhetorisch. „Umso besser, dass die zweite Halbzeit in einem anderen Stadion gespielt wird, in unserem Stadion.“