Wut beim Fußballtrainer : Wegen des FC Bayern flossen bei Mourinho die Tränen

Vollkontakt : Kampfsportler trainieren mit Mund-Nasen-Schutz

Kampfsport in Zeiten von Corona. In Taiwan ist das möglich, allerdings mit einer Einschränkung. Im Ring muss eine Schutzmaske für Mund und Nase getragen werden. Viele Studios haben darauf reagiert. Sie bieten inzwischen auch Online-Kurs an.