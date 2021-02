Zuschlag für Bundestrainer Löw : Bayern-Talent Musiala entscheidet sich für DFB-Team

Jamal Musiala traf in der Champions League für den FC Bayern in Rom. Bild: Reuters

Bayern Münchens Ausnahmetalent Jamal Musiala hat sich gegen England und für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft entschieden. „Ich habe ein Herz für Deutschland und ein Herz für England. Beide Herzen werden auch weiterhin schlagen. Ich habe sehr viel über diese Frage nachgedacht. Am Ende habe ich auf mein Gefühl gehört, dass es die richtige Entscheidung ist, für Deutschland zu spielen“, sagte der 17-Jährige bei Sportschau.de. Entsprechend äußerte er sich auch beim englischen Sportportal „The Athletic“.

Es sei ein Gefühl, führte der 17-Jährige weiter aus, „das sich richtig anfühlt, aber auch Zeit gebraucht hat zu entstehen“. Bundestrainer Joachim Löw, der in den vergangenen Wochen intensiv um den hoch veranlagten Mittelfeldspieler geworben hat, will Musiala schon für die WM-Qualifikationsspiele Ende März einladen. Löw hatte Ende Januar nach einem Bundesligaspiel in München mit dem Spieler und dessen Mutter gesprochen und dem Jungstar die Perspektiven in der DFB-Auswahl aufgezeigt.

Es sei „keine ganz so einfache Entscheidung gewesen“, betonte Musiala. Deutschland sei „das Land, in dem ich geboren wurde und in dem ich angefangen habe, Fußball zu spielen, aber in England bin ich aufgewachsen und habe dort immer noch viele Freunde“. Musiala ist in Stuttgart geboren, lebte aber acht Jahre in England und spielte dort für den FC Chelsea. Für die deutsche U 16 absolvierte er zwei Länderspiele, 23 Mal lief er dagegen für die Junioren der Three Lions auf, zuletzt auch für die U 21.

Im Achtelfinal-Hinspiel der Bayern bei Lazio Rom avancierte Musiala am Dienstagabend beim 4:1 (3:0) zum jüngsten deutschen Champions-League-Torschützen. Er löste Sammy Kuffour vom FC Bayern ab. Zudem ist der Bayern-Profi mit 17 Jahren und 363 Tagen der zweitjüngste Torschütze in einem K.o.-Spiel in der Champions League. Jünger war nur Bojan Krkic, der am 1. April 2008 für den FC Barcelona gegen Schalke 04 im Alter von 17 Jahren und 216 Tagen getroffen hatte.

Am Freitag wird er 18 Jahre alte und unterschreibt bei den Münchnern einen Fünfjahresvertrag. „Wir freuen uns alle, dass er eine gute Leistung gezeigt hat. Das Tor zeichnet ihn aus. Er ist sehr ballsicher und hat ein gutes Gespür für die Räume“, lobte Trainer Hansi Flick das Juwel. Er sollte „befreit aufspielen“, sagte Leon Goretzka bei Sky. Joshua Kimmich und er hätten Musiala vor der Partie gesagt, „dass wir ihm den Rücken freihalten werden“. Das wird er nun wohl noch öfter tun können, wenn beide zusammen in der deutschen Nationalmannschaft spielen werden.