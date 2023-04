45 Tore in 39 Spielen: Starstürmer Erling Haaland (22) von Manchester City hat mit seinem Treffer im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München wettbewerbsübergreifend einen Rekord für einen Spieler der Premier League aufgestellt. „Jede Mannschaft muss diesen Spieler fürchten, denn er ist einfach ein Monster. Er ist ein Biest, Glückwunsch an Manchester City, dass sie ihn verpflichtet haben“, sagte der ehemalige Bayern-Stürmer Mario Gomez bei BT Sport.

Haaland baute zudem seinen Vorsprung an der Spitze der Torschützenliste der Königsklasse aus, der Norweger hat nun elf Tore auf dem Konto. Dabei berührte Haaland gegen Bayern den Ball nur 28 Mal, weniger als jeder andere Spieler in der Startelf beider Teams.

Seit der Einführung der Premier League in der Saison 1992/93 hatte noch kein Spieler 45 Tore in allen Wettbewerben erzielt, Haaland hat nun sogar noch einige Spiele Zeit, diesen Rekord auszubauen. Der ehemalige Angreifer von Borussia Dortmund erzielte bisher 30 Treffer in der Liga, elf in der Champions League, drei im FA Cup und einen im Ligapokal.

Kahn fordert Rückspiel-Reaktion

„Er ist der effizienteste Stürmer, den ich je gesehen habe. Seine Torausbeute ist nicht von dieser Welt“, sagte der ehemalige Mittelfeldspieler Owen Hargreaves, der in seiner Karriere für Bayern und City spielte. Ruud van Nistelrooy hatte in der Saison 2002/03 44 Tore für Manchester United erzielt, ebenso erfolgreich war Mohamed Salah für den FC Liverpool in der Saison 2017/18.

Vorstandschef Oliver Kahn schwor die Profis des FC Bayern nach dem 0:3 unterdessen auf ein Kunststück im Rückspiel ein: „Ja, es sieht nicht so gut aus. Aber ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt“, sagte Kahn in seiner nächtlichen Ansprache nach dem Hinspiel-Dämpfer in Manchester. „Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel nochmal alles, was möglich ist, reinzuwerfen.“

Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte am Dienstag, nur eine Woche nach dem Aus im DFB-Pokal, die nächste bittere Niederlage hinnehmen müssen. Rodri hatte Manchester City in der 27. Minute in Führung gebracht. Bayerns Dayot Upamecano hatte mit einem schweren Patzer das 0:2 durch Bernardo Silva (70.) eingeleitet. Haaland (76.), Vorbereiter beim 2:0, traf schließlich zum 3:0 für Manchester.

Man wolle alles versuchen, sagte Kahn mit Blick auf die Aufgabe am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN). Man wolle den Fans „auf der ganzen Welt“ zeigen, „dass wir eben nicht zu enttäuscht sind und aufgeben, sondern dass wir versuchen, alles im Rückspiel reinzuwerfen“.