Italien-Profi Robin Gosens : „Wir werden täglich auf Fieber kontrolliert“

Der deutsche Fußballprofi Robin Gosens spielt in Bergamo in Italien. Im Interview spricht er über seinen Alltag in Zeiten des Coronavirus und die Herausforderungen in der Champions League und Serie A: „Die Situation ist gravierend.“

Dass er nebenbei Psychologie studiert, verwundert bei diesem 25-Jährigen nicht. Die Geschichte von Robin Gosens hat eigentlich gar keinen Platz im Fußball-Geschäft, in dem normalerweise von Kindes Beinen an alles durchgeplant ist: Der Mann vom Niederrhein hat nie in einem Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligavereins gestanden. Elten, Bochholt und Rhede hießen seine Jugendklubs. Ein gescheiteres Probetraining in der Jugend von Borussia Dortmund hat er als „Fiasko“ bezeichnet. Abitur machen, dann die Polizistenlaufbahn einschlagen („Meine Mutter wollte, dass ich was Sicheres in der Hand habe!“) und dann Fußball spielen. Auf Landesliga-Niveau. Immerhin.

Doch dann wurden Scouts von Vitesse Arnheim auf den 17-Jährigen aufmerksam. Gosens ging in die Heimat seines Vaters: Vitesse, FC Dordrecht und Heracles Almelo hießen seine Stationen, ehe der große Schalke-Fan vom italienischen Serie-A-Klub Atalanta Bergamo ein Angebot bekam. Im dritten Jahr in Italien ist er mit acht Saisontoren zu einem der interessanteren Linksverteidiger Europas geworden und steht mit Atalanta überraschend vor dem Einzug in das Viertelfinale der Champions League.