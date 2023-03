Aktualisiert am

Vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs: Wo der Generalanwalt irrt, welche entscheidenden Fragen an die UEFA nicht beantwortet werden und wie dreifache Verneinungen Verwirrung stiften. Ein Gastbeitrag.

Nachdem am 15. Dezember 2022 in dem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zwischen der European Super League SL (ESL) und den Fußballverbänden UEFA und FIFA (Rechtssache C-333/21) die Schlussanträge des Generalanwalts Rantos veröffentlicht worden waren, stand für viele der Sieger bereits fest. Ein Blick in die Presseerklärung des Gerichtshofs der Europäischen Union scheint diese Einschätzung zu bestätigen:

„1. Die FIFA/UEFA-Regeln, die jeden neuen Wettbewerb von einer vorherigen Genehmigung abhängig machen, sind mit dem Wettbewerbsrecht der Union vereinbar. Unter Berücksichtigung der Merkmale des Wettbewerbs hängen die systembedingten einschränkenden Wirkungen notwendig mit den legitimen Zielen, die von der FIFA und der UEFA verfolgt werden und mit den Besonderheiten des Sports verbunden sind, zusammen und sind im Hinblick darauf verhältnismäßig.