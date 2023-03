Ein Champions-League-Spiel mit Frankfurter Fans in Neapel scheint wieder möglich. Ein erster Sieg am grünen Tisch. Doch die Italiener werden wahrscheinlich gegen die einstweilige Verfügung vorgehen.

Neapel sehen und die Eintracht unterstützen? 2700 Frankfurter Fußballanhänger wünschen sich nichts sehnlicher, als am Mittwoch live im Stadion Diego Armando Maradona dabei zu sein. Doch sicher ist dies nicht. Auch die aktuelle Entscheidung, dass SSC Neapel bis auf Weiteres angehalten ist, das Gästekontingent zur Verfügung zu stellen, bedeutet nicht, dass dies auch wirklich so kommt.

Richtig ist zunächst einmal: Dem Antrag der Eintracht auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist kurz vor dem Bundesligaspiel der Frankfurter gegen den VfB Stuttgart vom Verwaltungsgericht in Kampanien stattgegeben worden. Ein erster Sieg am grünen Tisch für die Hessen, die noch in der Vorwoche ihre Chancen auf ein Weiterkommen in der Champions League schwinden sahen, weil im Rückspiel am Vesuv – das Achtelfinal-Hinspiel gegen den Tabellenführer der Serie A hatte die Eintracht 0:2 verloren – zunächst keine Fans zugelassen worden waren.

Ein entsprechendes Verkaufsverbot von Eintrittskarten an Zuschauer mit Wohnsitz in Deutschland war vom Innenministerium in Rom ergangen. Dieses wurde nun für rechtswidrig erklärt. Doch Philipp Reschke, Vorstandsmitglied der Eintracht, rechnet fest damit, dass die Italiener ihrerseits gegen die einstweilige Verfügung vorgehen werden. „Die Präfektur Neapel wird gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Berufung einlegen, über die am Montag oder Dienstag entschieden wird.“

„Unfassbare Unterstützung“

Reschke sprach nach dem Urteilsspruch am Rande des Heimspiels gegen den VfB von einer „großen und auch für unsere italienischen Anwälte unerwarteten Genugtuung, ein Meilenstein. Aber wir müssen alles wieder reorganisieren, was wir und viele andere in den vergangenen Tagen stornieren mussten.“ Ein neuer, modifizierter Erlass könne ergehen, „das Spielchen geht also weiter“. Und im Hintergrund auch die Suche nach Transportmöglichkeiten, denn die Verfügbarkeit von Charterflugzeugen nach Italien sei so kurzfristig kaum gegeben. Gleichwohl erwähnte Reschke auch den politischen Druck, den es in Italien gebe. „Es ist eine vielbeachtete Entscheidung. Der Druck dürfte enorm wachsen.“

Markus Krösche, für die sportlichen Belange zuständiges Vorstandsmitglied der Eintracht, sprach von einer „unfassbaren Unterstützung“, sollte es beim aktuellen Beschluss bleiben, dass Frankfurter Fans an den Vesuv reisen dürfen. „Das wäre eine schöne Sache.“ Schön aus Frankfurter Sicht wäre, rein sportlich betrachtet, auch die Fortführung der bisherigen Heimserie von vier Siegen am Stück im Bundesliga-Alltag gewesen. Doch der VfB hat da nicht mitgespielt.

Das 1:1, zustande gekommen durch die Tore von Eintracht-Kapitän Sebastian Rode (55. Spielminute) und Silas (75.), war verdient, „denn uns hat der Punch gefehlt“, sagte Rode. Auch am Selbstbewusstsein mangelt es der weiterhin auf Platz sechs liegenden Eintracht derzeit, was Trainer Oliver Glasner zu der Bemerkung hinriss: „Wir haben die beste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte gespielt, wir stehen im Achtelfinale der Champions League, wir stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals – und momentan fehlt uns das Selbstvertrauen.“ Seine daraus folgernde Schlusspointe, versehen mit österreichischem Schmäh: „Wir sind Trottel.“