Wer gewinnt die Champions League? Die besten Fußball-Teams aus Europa streiten um die Trophäe in der Königsklasse. Real Madrid ist Titelverteidiger. Das Finale findet am 10. Juni 2023 in Istanbul statt. Die Teilnahme am Endspiel ist auch das große Ziel von Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga. Verfolgen Sie alle Spiele im Liveticker. Hier finden Sie auch alle Infos zu Spielplan, Terminen, Tabellen und Teams.