Neuling der Champions League : Wer sind die Sheriffs aus Transnistrien?

Sie kommen aus einer Republik mit rund 500.000 Einwohnern, die kein anderes Land völkerrechtlich anerkannt hat. Sie spielen in der Liga eines Landes, von dem sich Transnistrien seit 1990 mit der Unabhängigkeitserklärung gegenüber Moldau strikt abgegrenzt hat. Anders jedoch hätte der FC Sheriff Tiraspol, der in den vergangenen 21 Jahren neunzehnmal moldauischer Meister geworden ist, die Champions-League-Gruppenphase niemals erreichen können.

Nun ist es so weit, nun spielt der vom Sheriff-Konzern, dem größten Konzern des kleinen Landes, großzügig unterstützte Klub in der Liga aller Ligen mit und hat dabei auf Anhieb Schachtar Donezk, den zehnmaligen Meister aus der benachbarten Ukraine, 2:0 besiegt. An diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League sowie bei DAZN) erwartet Real Madrid, der Champion aller Champions im höchstrangigen europäischen Klubwettbewerb, den Emporkömmling aus dem im internationalen Abseits verharrenden Quasi-Staat mit eigener Währung, eigener Verwaltung und eigenem Militär, dessen Erscheinungsbild gewollte Assoziationen zur früheren Sowjetunion erweckt.

Sheriff-Imperium

Supermärkte, Tankstellen, Banken, Getränkehersteller, Großbäckereien, ein Fernsehsender, das Mobilfunknetz, der größte Fußballverein und noch viel mehr gehören zum Sheriff-Imperium, das sechzig Prozent des transnistrischen Bruttosozialprodukts erwirtschaftet. Zwei Inhaber einer einheimischen Sicherheitsfirma haben den Konzern in den Wirren der frühen neunziger Jahre, als sich die Sowjetunion aufgelöst hatte, gegründet und sukzessive ausgebaut.

Einer der beiden beherzt zupackenden „Sheriffs“ ist Viktor Gushan, seit Jahren der Präsident des transnistrischen und moldauischen Meisterklubs. Dieser Mann, nicht daran interessiert, seine eigene Geschichte auszubreiten, hält sich in der Öffentlichkeit eher zurück – so wie der Milliardär und Oligarch Rinat Achmetow, der seinen ostukrainischen Spitzenverein Schachtar Donezk seit 1996 als Präsident anführt.

Während Schachtar in den vergangenen Jahren vornehmlich auf renommierte brasilianische Stars setzte, stellten sie in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol mit großzügiger Unterstützung der Sheriff-Gruppe ein multinationales Team zusammen, das nach vier Teilnahmen an der Europa-League-Gruppenphase reif für die Champions League war. Real Madrid und Inter Mailand, die beiden Favoriten der Gruppe D, werden das moderne, 14.300 Zuschauern Platz bietende Stadion des FC Sheriff in ein paar Wochen kennenlernen.

Sieben einheimische Profis

Zum Auftakt gegen Donezk war keiner der sieben einheimischen Profis dabei. Die konnten damit gut leben, verdient doch ein Spieler des FC Sheriff monatlich umgerechnet 13.000 Euro im Schnitt – Peanuts gegenüber den Millioneneinkommen der Kollegen aus Madrid, Mailand und Donezk. Sehr viel im Vergleich zu den anderen Profis der moldauischen Liga, die sich mit umgerechnet ein paar hundert Euro pro Monat bescheiden müssen.

Egal, wann das Abenteuer Champions League für die kleine Größe aus einem Staat, den es de facto, wenn auch nicht de jure gibt, endet, ist der FC Sheriff Tiraspol jetzt schon einer der großen Gewinner. Rund 15 Millionen Euro für das erstmalige Erreichen der Gruppenphase tragen zur weiteren Prosperität des neureichen Klubs entschieden dabei.

Der Klassenunterschied zur Konkurrenz in der heimischen Liga wird dadurch vermutlich weiter wachsen, gilt doch die im Gegensatz zu Transnistrien international anerkannte Republik Moldau als das ärmste europäische Land mit dem geringsten Bruttosozialprodukt. Der FC Sheriff könnte also dank des neuen Reichtums ein wenig Entwicklungshilfe leisten. Dafür aber ist der Klub der „Wespen“ in den gelb-schwarzen Farben seit seiner Gründung 1996 nicht bekannt.