Real-Madrid-Legende Valdano : „Die Dämonen waren wie entfesselt“

Feierstunde in Madrid: Das Real-Stadion hat schon viele besondere Momente erlebt, hier der Sieg im Halbfinale gegen Manchester City. Bild: AP

Jorge Valdano genießt bei Real Madrid Legendenstatus. Er hat mit dem Verein Erfolge als Spieler und Trainer bejubelt. In seiner Funktion als Fußballdirektor der Madrilenen von 2000 bis 2004 war er verantwortlich für die Zusammenstellung der „Galaktischen“ um Zidane, Figo, Ronaldo und Beckham. Heute lebt der 66 Jahre alte Fußballphilosoph, der zahlreiche Bücher und Essays geschrieben hat, in Madrid und ist Kommentator bei BeInSports und Movistar Plus.

Real steht im Finale an diesem Samstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League, im ZDF und bei DAZN), nachdem es in der K.o.-Runde PSG, Chelsea und Manchester City aus dem Wettbewerb geschossen hat. Kam da der von Ihnen lancierte Effekt des „miedo escenico“ (Lampenfieber) im Bernabeu-Stadion zum Ausdruck?