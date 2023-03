In dem Science-Fiction-Film „Ma­trix“ schläft der Hacker Neo an seinem Schreibtisch, als sein Computer piept und plötzlich diesen rätselhaften Satz anzeigt: „The Ma­trix has you ...“ Später versteht Neo, dass er wie die meisten Menschen in einer Ma­trix gefangen ist – einer simulierten Welt, die die Maschinen vermutlich im 21. Jahrhundert erstellt haben, um die Menschen, die sie davor unterdrückt hatten, unter Kontrolle halten zu können.

Er, der Auserwählte, schließt sich den Revolutionären an und wird danach in der Matrix von sogenannten Agenten mit schwarzen Anzügen, schwarzen Krawatten und schwarzen Sonnenbrillen verfolgt. Vor allem von einem: Agent Smith, einer Figur mit menschlichem Körper – und übermenschlichen Fähigkeiten.