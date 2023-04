Der Mann mit dem Kopfmikrofon macht eine Kunstpause. Und das Publikum applaudiert. Mit prickelnder Stimme hat er gerade den Namen gesagt, der seit dem Sommer alle staunen lassen soll. Die, die für und die, die gegen seinen Fußballklub sind. Die, die für und die, die gegen ihn, den Manager dieses Fußballklubs, sind. Und wer an diesem Abend im Publikum ist, dem kann sich das Gefühl aufdrängen, dass der Mann mit dem Kopfmikrofon und der Kunstpause in diesem Moment nicht so sehr wie ein CEO des FC Bayern München wirkt – sondern eher wie ein CEO von Apple, der das neueste iPhone präsentiert.

Champions League Liveticker

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Es ist Oktober in München, als Oliver Kahn in der Mitgliederversammlung seines Vereins einen Stürmer vorstellt, den man eigentlich nicht vorstellen muss. Der Stürmer spielt schon seit mehr als drei Monaten in München – und seit fast 13 Jahren in Europa, wo er mit dem FC Liverpool unter anderem den wichtigsten Wettbewerb gewonnen hat: die Champions League. In seiner Rede soll der Stürmer dennoch ein Höhepunkt sein. Weil der CEO Kahn davor schon sagen musste, dass seine Mannschaft in der vergangenen Saison im Viertelfinale der Champions League gegen Villarreal scheiterte, will er nun sagen, warum das in den nächsten Saisons anders werden könnte.