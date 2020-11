FC Bayern und David Alaba : Mit dem Häuptling auf Kriegsfuß

Am Tag seiner größten Niederlage hat Niko Kovac etwas Schlaues gemacht. Als er sich vor einem Jahr mit seinem Trainerteam beim FC Bayern auf das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt vorbereitete, musste er sich etwas für die Innenverteidigung einfallen lassen, weil die Spezialisten Niklas Süle und Lucas Hernandez fehlten. Er stellte in seiner Not einen Spieler auf, den man in München damals nicht zu den Spezialisten zählte. Dann kam das 1:5. Am Tag danach musste Kovac, der überforderte Trainer, gehen. David Alaba aber ist in der Mitte geblieben.

Jetzt, 43 Pflichtspielsiege und fünf Titel später, gibt es viele Gründe, warum Hansi Flick, der neue Trainer, noch nie in Not geraten ist, einer war aber besonders wichtig: In der Innenverteidigung setzt Flick immer auf Alaba. Er sah in ihm sofort den Abwehrchef, der er heute ist, einen Spieler, der fast immer richtig steht, im Zweikampf aggressiv und schnell ist, sogar die Kunst des Spielaufbaus beherrscht.