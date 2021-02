FC-Bayern-Talent für Löw : Der besondere Jamal Musiala

Am Tag nach seinem ersten Tor in der Champions League verkündet Jamal Musiala, dass er für Deutschland spielen wird. Der DFB bekommt einen Spieler, den er dringend sucht, aber nicht ausgebildet hat.

An einem Samstag im Januar tauchte Joachim Löw in München auf. Das hat, wie man weiß, nicht immer gute Folgen für die Fußballnationalspieler des FC Bayern, aber an diesem Tag war der Bundestrainer nicht nur ihretwegen da. Er sah sich das Bundesligaspiel gegen Hoffenheim an und traf sich danach mit einem Spieler, den Hansi Flick, der Cheftrainer in München, für die letzten 20 Minuten einwechselt hatte. „Er ist ein außergewöhnlich großes Talent“, sagte Löw hinterher der „Bild“-Zeitung. „Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will.“

So hat man Löw wohl noch nie über einen Spieler reden hören, der in deutschen Junioren-Nationalmannschaften auf nur 65 Einsatzminuten kommt – und in seinem Verein Woche für Woche auf Einsatzminuten hoffen muss.