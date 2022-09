Aktualisiert am

„Er kann einer der Besten in Europa werden“

Sané-Gala gegen Inter : „Er kann einer der Besten in Europa werden“

Beim Münchner Sieg in Mailand ist Leroy Sané der Mann des Abends. Teamkollegen, Trainer und Sportdirektor überschütten ihn mit Lob. Im Fokus steht aber auch ein Spieler, der gar nicht mehr da ist.

Der Zeitpunkt war günstig für Leroy Sané. Er zog die Kapuze des weißen Hoodies über den Kopf und versuchte, sich im Rücken des Kollegen davonzustehlen. Einfach abtauchen, das wäre dem Offensivspieler des FC Bayern am liebsten gewesen. Nicht während der Champions-League-Partie gegen Inter Mailand, sondern danach, ein paar Minuten vor Mitternacht in den Katakomben des Giuseppe-Meazza-Stadions, als der Weg zum Mannschaftsbus an den Mikrofonen und Kameras vorbeiführte.

Denn die Nachspielzeit abseits des Rasens liegt ihm nicht so besonders. „Im Endeffekt will ich nur ein gutes Spiel abliefern, ein gutes Gefühl haben und froh vom Platz gehen“, sagte er kurz nach dem 2:0-Sieg der Münchner zum Auftakt der Königsklasse bei DAZN.