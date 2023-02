Angst ist sprichwörtlich ein schlechter Ratgeber. Dafür, dass mit diesem Gefühl dennoch etwas Gutes entstehen kann, ist Kingsley Coman ein hervorragendes Beispiel. Es war der 23. August 2020, als der Franzose im corona-leeren Estádio da Luz von Lissabon den Ball mit dem Kopf ins Tor beförderte und den FC Bayern zum Champions-League-Sieger machte. Es war das 1:0 gegen Paris Saint-Germain, den Verein seiner Geburtsstadt. Coman wurde in der Jugendakademie ausgebildet. Dort lernte er allerhand, eines aber konnten auch die Nachwuchstrainer ihm nicht nehmen: die Angst vor Kopfbällen.

Champions League Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Und so war es eine überaus erstaunliche Pointe, dass Coman das bisher wichtigste Tor seiner Karriere mit jenem Körperteil erzielte. Danach redete er offen über sein Problem. „Es ist halt so, dass ich bei Kopfbällen Angst habe“, sagte er einige Zeit nach dem goldenen Tor. „Man kann das auf den Bildern sehen. Beim Kopfball habe ich die Augen geschlossen. Das kommt instinktiv, es ist ein natürlicher Reflex.“ Als er die Augen wieder öffnete, war der Traum vom Treffer nicht ausgeträumt, sondern real. Coman, den sie in der Münchner Mannschaft „King“ nennen, war der König. Der FC Bayern gewann den Titel.

Eine Wiederholung im Jahr 2023 ist noch ein gutes Stück entfernt, in diesen Tagen stehen erst einmal die Hinspiele der Achtelfinals an. Dennoch dachten am kühlen Dienstagabend in Frankreich viele an jenen warmen Spätsommerabend von Portugal zurück. Denn Coman hat es wieder getan. Im Pariser Prinzenpark erzielte er in der 53. Minute das einzige Tor im Duell mit Paris Saint-Germain, die Bayern gewannen 1:0. Es ist nur ein Etappensieg. Am 8. März folgt in München das Rückspiel. „Der erste Schritt ist vollbracht, den zweiten wollen wir gerne folgen lassen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann bei Prime Video.

„Ich konnte nicht jubeln“

Anders als seinerzeit im Finale, als Joshua Kimmich eine hohe Flanke auf den zweiten Pfosten schlug, war Alphonso Davies diesmal so freundlich, Coman keine Angst zu machen: Seine Hereingabe landete punktgenau auf Höhe des Fußes. Als der Ball nach Direktabnahme von Coman schließlich unter dem Körper von Torwart Gianluigi Donnarumma über die Linie gerutscht war, hob der Torschütze sofort beide Hände: Er wollte gegen die Jugendliebe aus der Stadt der Liebe keine Freude zeigen. „Hier ist meine Heimat, hier bin ich geboren“, sagte er. „Ich bin sehr froh über den Sieg, auch wenn ich nicht jubeln konnte.“

Deutlich gesprächiger war Oliver Kahn zu noch späterer Stunde nach der Rückkehr ins Hotel nahe des Eiffelturms. „Hier in Paris muss man erstmal gewinnen“, sagte der Münchner Vorstandsvorsitzende hörbar stolz, nachdem der Start ins neue Jahr beim FC Bayern sportlich wie auch atmosphärisch nicht gut verlaufen war. „Wir haben großartige Voraussetzungen geschaffen fürs Rückspiel“, sagte Kahn, der jedoch die Spieler auch mahnte: „Es ist kein Geheimnis: Spiele auf diesem Niveau werden nicht im Hinspiel entschieden.“ Dann wird Benjamin Pavard fehlen; er sah spät die Gelb-Rote Karte.

Was in drei Wochen auf die Bayern zukommen wird, konnten sie am Dienstag schon von Minute 57 an erleben. Es war eine Sturmwarnung für München. Mit der Einwechslung von Kylan Mbappé bei Paris veränderte sich das Spiel kolossal. Der Stürmerstar, der zuletzt unter einer Oberschenkelverletzung litt und daher nicht von Beginn an dabei sein konnte, brachte jenen Schwung in die Offensive, den die Franzosen trotz eines Lionel Messi oder eines Neymar über fast eine Stunde vermissen ließen. Das beeindruckte auch Kahn und Nagelsmann. In der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, was dieser absolute Ausnahmespieler auslöst – nicht nur beim Publikum, sondern auch in der Mannschaft. Da haben wir auch das Quäntchen Glück gehabt„, sagte Kahn, während der Trainer meinte: „Man sieht schon, wenn Mbappé spielt, dass er der Gamechanger sein kann.“

Mehr zum Thema 1/

Dass sich zwar das Spiel, nicht aber das Ergebnis veränderte, lag auch und vor allem an Yann Sommer. Der Torwart, unlängst aus Mönchengladbach nach München gewechselt, zeigte in der 73. Minute eine Parade, die man sonst vom verletzten Manuel Neuer kennt. Als Mbappé der Bayern-Abwehr einfach davonlief, reagierte der Schweizer Schlussmann gegen den Schuss aus Nahdistanz famos und wehrte mit dem Kopf ab. Von Angst wie bei Coman war dabei wenig zu sehen, obwohl der Ball ihn mit voller Wucht traf. Als wenig später das Spielgerät dennoch zwei Mal im Münchner Tor lag, half den Bayern jeweils eine Abseitsentscheidung. Das aber reichte als Warnung für die Münchner. „Es ist eine harte Aufgabe im Rückspiel“, sagte Kimmich.

Bis dahin dürfte ein wenig Ruhe einkehren nach den Turbulenzen des noch jungen Jahres. Nach den drei Unentschieden in der Bundesliga zum Start, sind die Bayern inzwischen wieder ein Seriensieger. Die Causa Neuer, dessen Angriff auf Nagelsmann für große Aufregung gesorgt hatte, hat sich für den Moment beruhigt. Sportvorstand Hasan Salihamidžić nutzte die Stunde des Erfolgs in Paris für ein Plädoyer: „Der Trainer wird ständig infrage gestellt, wo er überhaupt nicht infrage gestellt werden kann. Das ist komisch für mich und uns, aber wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen.“

Mit der Ruhe kann es schnell vorbei sein, wenn nach dem Rückspiel gegen Paris nicht der Einzug ins Viertelfinale, sondern das Aus nach dem Achtelfinale steht. Das wäre wieder ein zeitiges Scheitern im wichtigsten Wettbewerb für die Bayern. Zuletzt gewann Villarreal das Viertelfinale, davor scheiterten die Münchner an Paris. Auch damals gab es in der französischen Kapitale einen 1:0-Sieg, allerdings im Rückspiel. Der reichte nicht, weil die Bayern zuvor in München mit 2:3 verloren. Dass sich eine Geschichte wiederholen kann, hat nicht zuletzt Kingsley Coman bewiesen. In diesem Fall wäre es ein Albtraum.