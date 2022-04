FC Bayern der Zukunft : Was wird jetzt aus Neuer, Müller und Lewandowski?

Auf dem Rasen in München lag der Mann, der die Menschen in diesem Stadion schon so oft verzaubert hat. Er schaute aus dem Strafraum, wo er den Ball in der 71. Minute dieses Matches mit dem Kopf aus fünf Metern am Tor von Villarreal vorbeigestoßen hatte. Dann senkte er sein Gesicht ins Gras. Und in diesem Moment sah Thomas Müller wie ein Mann aus, der seine Zauberkraft verloren hat.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Später, als diesem Dienstagabend die Magie endgültig entzogen worden war, stand Müller, der als Fußballspieler wie fast keiner für die furiosen Jahre des FC Bayern München steht, in der Interviewzone und sagte: „Vielleicht können wir uns den Vorwurf machen, dass wir vor dem Tor einen mehr machen müssen.“