Champions-League-Auftakt : Vorsicht beim FC Bayern, „heftige Reibereien“ bei Barca

Der FC Barcelona verfügt für Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auch ohne Fußball-Weltstar Lionel Messi immer noch über eine große „Strahlkraft“. Zum Champions-League-Auftakt am Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League sowie bei Amazon Prime Video) bei den Katalanen erwartet er einen Kontrahenten, der ohne den zu Paris Saint-Germain gewechselten Messi „anders“ auftreten werde, aber nicht zwingend schwächer. „Es ist nicht greifbar. Eine strahlende Figur ist weg vom Klub. Messi ist ein Spieler gewesen, der sehr viel Bälle anzieht“, sagte Nagelsmann am Montag in München vor der Reise nach Spanien. Er erwartet, dass nun andere Spieler bei Barcelona vermehrt Verantwortung übernehmen.

„Der FC Barcelona wird nie schwach sein“, sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer: „Das ist ein Kracher zum Start.“ Natürlich spielt das 8:2 der Bayern vom Finalturnier 2020 in Lissabon noch eine Rolle. „So ein Spiel vergisst man nicht.“ Die Klatsche habe Barcelona „geschmerzt“.

Nationalspieler Serge Gnabry wird trotz Rückenproblemen und nur einer Laufeinheit beim Abschlusstraining mit nach Barcelona reisen, sagte Nagelsmann. Ein Härtetest am Spieltag soll darüber entscheiden, ob er zum Kader gehören könne. Torjäger Robert Lewandowski kann nach seinen Adduktorenproblemen im Camp Nou definitiv auflaufen. Flügelstürmer Kingsley Coman ist nach Wadenproblemen noch keine Option für die Startelf. In der dürfte Youngster Jamal Musiala zum Einsatz kommen.

Differenzen mit dem Präsidenten

In Barcelona kehrt man derweil vor der eigenen Haustür. Trainer Ronald Koeman vom FC Barcelona hat am Montag erstmals Differenzen mit Barca-Präsident Joan Laporta eingeräumt. „Ja, es hat einige kleine Dinge gegeben, aber wir haben geredet und sind uns einig geworden“, sagte der Fußball-Coach vor Journalisten in Barcelona. Spanische Medien hatten vorher über „heftige Reibereien“ zwischen den beiden Männern berichtet. Laporta ist erst seit März im Amt, Koeman war vor einem Jahr von dessen Vorgänger Josep Bartomeu verpflichtet worden.

Wenige Tage vor der Verpflichtung des Niederländers waren die Katalanen im Achtelfinale der Champions League in Lissabon gegen die Bayern mit 2:8 untergegangen. Die Pleite kostete Trainer Quique Setién den Job. Auch ohne Messi will Koeman aber gegen den „Angstgegner“ aus München jetzt „ein gutes Ergebnis holen“. „Wir alle wissen, dass (München) ein großartiges Team mit sehr guten und erfahrenen Spielern ist“, betonte der 58 Jahre alte frühere Nationalspieler. Ein sehr starker Gegner sei aber gut, „um zu wissen, wo wir stehen“.

Auch ohne Messi ist der letztjährige Dritte der Primera División mit zwei Siegen und einem Remis gut in die neue Saison gestartet. Beim 2:1 über den FC Getafe Ende August gab Nationaltorwart Marc-André ter Stegen gut drei Monate nach einer Knie-Operation sein Comeback. Das war der bisher letzte Barça-Auftritt. Das Spiel beim FC Sevilla, ursprünglich für das vergangene Wochenende angesetzt, wurde infolge des Abstellungsstreits um südamerikanische Nationalspieler verlegt.