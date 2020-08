FC Bayern trifft auf Barcelona : „Das kann ein Problem sein“

Hansi Flick hatte noch ein Schmankerl bereit am späten Samstagabend. Nach dem 4:1-Sieg über den FC Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League spendierte der Trainer des FC Bayern den Spielern einen freien Vormittag. „Das Training morgen haben wir abgesagt“, sagte Flick beim TV-Sender Sky. „Damit die Mannschaft morgen mit ihrer Familie frühstücken kann.“ Am Nachmittag ruft dann aber wieder die Arbeit. Der Münchner Tross fliegt nach Lissabon zum Finalturnier der besten acht Teams, um in der Corona-Krise in einem komprimierten Format den Sieger 2020 auszuspielen.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

Dort wartet am kommenden Freitag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League) im Viertelfinale, das wie bei einer Welt- oder Europameisterschaft in einer Partie entschieden wird, der FC Barcelona, der sich ähnlich souverän wie die Bayern gegen Chelsea im Achtelfinale gegen Neapel mit 3:1 durchsetzte. In Portugal kann niemand mehr auf ein Polster aus dem Hin- oder eine zweite Chance im Rückspiel bauen. Trotz des schweren Gegners ist die Vorfreude „natürlich riesig“, wie David Alaba sagte. „Barcelona hat eine gute Mannschaft mit sehr guten Spielern, aber wir fahren mit Selbstbewusstsein nach Portugal. Wir brauchen uns nicht verstecken.“

Ähnlich elektrisiert war Thomas Müller: „Wir fiebern dem Spiel entgegen“, sagte er. „Jetzt heißt es: Volle Kraft voraus!“ Doch der frühere Nationalspieler mahnte zu später Stunde auch ob des neuen Modus des finalen Turniers. „Wir stürmen aktuell von Rekord zu Rekord. Aber in einem Spiel auf diesem Niveau, auch wenn Barça zuletzt Probleme hatte, da kann alles passieren. Da kannst du die Serien auch mal in die Tonne kloppen, wenn du nicht da rankommst, wo du rankommen musst.“

Das Münchner „Mia san mia“ mit dem nötigen Respekt vor der nächsten Aufgabe ist auch in Flicks Sinne. „Wir wollten gewinnen und dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht“, sagte der Trainer. „Wir wissen um unsere Stärken.“ Er warnte aber davor, sich zu sehr auf Barcelonas Star Lionel Messi zu konzentrieren: „Das kann ein Problem sein. Sie haben viele starke Spieler, auf die man aufpassen muss.“ Neben dem genialen Messi stürmen bei den Katalanen Luis Suarez, der im Duell mit Neapel per Elfmeter traf, und Weltmeister Antoine Griezmann. Und im Tor steht der überragende zweite deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen.

Um Messi und Co. zu stoppen, wäre ein Einsatz von Jérôme Boateng hilfreich. Der humpelte Innenverteidiger wurde gegen Chelsea ausgewechselt. Flick gab am Abend vorsichtige Entwarnung. „Ich denke, dass es bei ihm nicht ganz so schlimm ist“, Boateng hatte sich nach einer Stunde Spielzeit bei einer Rettungsaktion am Knie verletzt. Für Boateng kam Niklas Süle nach dem zweiten Kreuzbandriss seiner Karriere zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz seit Mitte Oktober.

Kingsley Coman, der wegen muskulärer Probleme fehlte, steht gegen Barcelona wohl zur Verfügung. Man habe gegen Chelsea nur „kein Risiko eingehen wollen“, so Flick. Eine kleine Hoffnungen gibt es auch bei Benjamin Pavard, der am Samstag noch mit Krücken ins Stadion gehumpelt war. Man müsse „abwarten. Wir werden alles versuchen, dass es irgendwo eine Chance gibt, dass er noch ins Turnier in Lissabon eingreifen kann“, sagte Flick. Der Rechtsverteidiger hatte vor knapp zwei Wochen eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel erlitten.

Ähnlich wie die Münchner um Boateng haben die Spanier vor dem Showdown am Freitag Sorgen um Messi. Im Spiel gegen Neapel bekam der Argentinier einen fiesen Tritt ab und verzichtete auf die Ausführung eines Elfmeters. „Wir müssen ihn behandeln, aber ich glaube nicht, dass es ein Problem gibt“, sagte Trainer Quique Setién der Sportzeitung „As“. Mehr Gedanken macht er sich ob der Stärke der Bayern: „Es wird sehr kompliziert. Sie sind eine großartige Mannschaft.“ Messi selbst scheint sich trotz der Schmerzen, die er verspürte, weniger Sorgen zu machen. In der Nacht auf Sonntag schrieb der Star, der gegen Neapel mit einem Klassetor das 2:0 erzielte, in den sozialen Netzwerken: „Wir sehen uns in Lissabon.“

Dahin reisen die Münchner am Nachmittag und bereiten sich abgeschirmt an der Algarve in Lagos im Cascade Wellness & Lifestyle Resort, 300 Kilometer entfernt vom Spielort Lissabon, auf im Idealfall drei Spiele vor. Nach dem Duell mit Barcelona würde im Halbfinale am 19. August Manchester City mit dem früheren Trainer Pep Guardiola oder Außenseiter Olympique Lyon warten. Der finale Gegner am 23. August im zuschauerleeren Estadio Da Luz wäre bei einem weiteren Halbfinalsieg der deutsche Rivale RB Leipzig, Atlético Madrid, Atalanta Bergamo oder Paris Saint Germain mit Coach Thomas Tuchel.

Um tatsächlich das Triple aus nationaler Meisterschaft und DFB-Pokalsieg sowie Champions League zum zweiten Mal nach 2013 zu gewinnen, kommt viel auf Torjäger Robert Lewandowski an. Der Pole glänzte nach dem 3:0 bei Chelsea im Februar auch beim 4:1. Er war an allen sieben Toren der Münchner direkt beteiligt. Drei Treffer erzielte er selbst, die anderen vier bereitete er vor. In dieser Saison erhöhte er sein Trefferkonto in der Königsklasse damit auf 13 – noch vier fehlen zum Rekord von Cristiano Ronaldo, der 2013/14 für Real Madrid 17 Mal traf. Doch auch Lewandowski warnt: „Barcelona ist immer gefährlich. Wir müssen ab der ersten Minute aufpassen.“

Die Bilanz der Bayern gegen Barcelona in den großen K.-o.-Duellen im Europapokal ist ausgeglichen. 2015 kam in der Champions League das Aus mit Guardiola gegen seinen alten Verein im Halbfinale. Die 0:4-Blamage 2009 in Barcelona leitete das Aus von Jürgen Klinsmann in München ein. 1996 im Uefa-Pokal indes kamen die Bayern weiter, genau wie 2013 auf dem Weg zum Triple, als ein 4:0 und ein 3:0 im Halbfinale eine Münchner Machtdemonstration unter Jupp Heynckes waren. Doch all das zählt nicht mehr, wenn am Freitag in Lissabon in der so seltsamen Corona-Saison das Duell zweier Fußball-Giganten angepfiffen wird.