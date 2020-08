Champions League : Die Strategie des FC Bayern für das Triple

Deutsche Meisterschaft und DFB-Pokal haben die Münchner in dieser Saison schon geholt. Auch in der Champions League sind die Bayern in der Favoritenrolle. Doch vorerst haben sie nur ein anderes Ziel.

Geduld, das hat sich in den vergangenen Wochen, ja Monaten gezeigt, gehört zu den großen Stärken von Hansi Flick. Fast gleichmütig wiegelt der Trainer des FC Bayern stets Fragen ab, die nicht die Gegenwart, sondern die Zukunft betreffen. „Ich bin im Hier und Jetzt“, sagt er – und kümmert sich nur um das Naheliegende. Und das ist eben Chelsea und nicht Lissabon. Das ist das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League an diesem Samstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Sky) und nicht das Finalturnier, das in der kommenden Woche in der portugiesischen Hauptstadt beginnt.

Und das ist erst recht nicht der sehr ferne Bundesliga-Start am 18. oder 21. September gegen den FC Schalke 04. Man fokussiere sich stattdessen komplett auf Chelsea. „Das, was danach kommt, ist noch nicht in unseren Köpfen“, sagt Flick. Das Wort Triple nimmt er gar nicht erst in den Mund. Niemand im Verein, so versichert er, beschäftige sich derzeit mit Portugal.

Ganz so ist es natürlich nicht, schon aus organisatorischen Gründen. Schließlich muss eine mögliche Reise nach Lissabon logistisch vorbereitet werden. Der Rekordmeister wird, falls gegen Chelsea alles gutgeht, am Sonntag in ein Trainingslager an die Algarve reisen. Am Tag vor dem ersten Viertelfinalspiel geht es dann nach Sintra, dort residieren die Münchner in einem schicken Golfhotel, eine knappe halbe Stunde vom Estádio da Luz im Nordwesten Lissabons entfernt. Mindestens für ein paar Tage, im günstigsten Falle dauert das Turnier für die Bayern sogar bis zum 23. August. Das ist der Tag des Endspiels.

Für Flick und seine Mannschaft gibt es davor aber noch einiges zu tun. Weil zwischen dem ersten und dem zweiten Achtelfinalspiel der Bayern nicht wie sonst üblich drei Wochen liegen, sondern mehr als fünf Monate, dürfte die Erinnerung an die Partie im Stadion an der Stamford Bridge Ende Februar schon ein wenig verblasst sein. Bei den Fans, aber auch bei den Spielern und vielleicht sogar beim Trainer. Flick hatte damals beim 3:0 in London einen ersten internationalen Qualitätsnachweis geliefert. Er hatte gezeigt, dass die Mannschaft bereit ist für höhere Aufgaben.

Der Nachfolger von Niko Kovac, das stellten die Vereinsoberen an diesem Abend fest, kann auch Champions League. Aus dem fragilen Gebilde, das Ende Oktober sogar national den Anschluss zu verlieren drohte, war eine spielfreudige, abgebrühte, stabile Einheit geworden – dank Flick. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge überreichte ihm als nachträgliches Geburtstagsgeschenk einen Stift, und damit, sagte der Klub-Boss vielsagend, „unterschreibt man beim FC Bayern manchmal auch Papiere“. Rummenigge stellte Flick vor versammelter Mannschaft, Sponsoren, Vereinsangestellten und Medien eine baldige Beförderung vom Interims- zum Cheftrainer in Aussicht.

In der Zwischenzeit ist viel passiert, die Corona-Pause und der Gewinn des Doubles – und natürlich Flicks Unterschrift unter einem neuen Vertrag. Die Bayern haben sich weiterentwickelt, die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt und sind für Jürgen Klopp, Trainer des bereits ausgeschiedenen Titelverteidigers FC Liverpool, einer von zwei Topfavoriten auf den Champions-League-Sieg.

Es war viel diskutiert worden, ob die europäische Konkurrenz, die die Liga erst später wiederaufgenommen hat und somit auch später fertig geworden war, nicht einen Vorteil hätte gegenüber den beiden deutschen Klubs. Einfach, weil sie noch im Spielrhythmus sind. In Spanien endete die Liga vor zwei Wochen, sieben Tage später die in Italien. Auch Chelsea war bis vergangenes Wochenende im Einsatz. Lediglich in Frankreich und damit für Paris St-Germain gab es keinen Neustart in der Meisterschaft, sondern die Saison wurde abgebrochen.

Im Moment scheint es allerdings, als ob der Vorteil eher bei den Bayern läge. Trotz der Ausfälle von Benjamin Pavard und Kingsley Coman. Ein großer Profiteur der mit vier Monaten Verspätung stattfindenden Partie ist Robert Lewandowski. Der Stürmer hatte sich im Hinspiel in London einen Anbruch der Schienbeinkante zugezogen und wäre drei Wochen später noch nicht einsatzfähig gewesen. Nun ist er aber fit.

Bayern startet nach knapp zwei Wochen Urlaub und mit zwei bereits gewonnenen Titeln im Rücken gut erholt die Vorbereitung auf den nächsten Neustart in diesem Jahr. „Die Pause war nicht so lang, dass wir viel verloren haben, was den Fitnessstand betrifft“, ist sich Bayern-Kapitän Manuel Neuer sicher. Die Vorbereitung war zwar kurz, aber dafür knackig, wie Thomas Müller zuletzt in der „Süddeutschen Zeitung“ wissen ließ. „Mit einem gequälten Lächeln“ habe man das intensive Programm von Fitnesstrainer Professor Holger Broich akzeptiert, „obwohl wir ihn manchmal am liebsten auf den Mond geschossen hätten“.

Chelsea hatte sich dagegen mit letzter Kraft einen Champions-League-Platz für die nächste Saison gesichert, ehe der Klub das FA-Cup-Finale gegen Arsenal verlor. „Die Spieler brauchen ein Pause“, sagte Trainer Frank Lampard. Im FA-Cup-Finale mussten Kapitän César Azpilicueta und der frühere Dortmunder Christian Pulisic wegen Muskelproblemen ausgewechselt werden. Während er die große Anzahl von Spielen für die Häufung der Blessuren verantwortlich macht, entstand im Verein eine interne Debatte über das womöglich zu intensive Trainingspensum. Auch weil sich Lampard offenbar keine großen Chancen mehr ausrechnet, will er am Samstag eine sehr junge Mannschaft auf den Platz schicken.

Es spricht vieles, vielleicht sogar alles für den FC Bayern: der komfortable Vorsprung aus dem Hinspiel, die momentane Verfassung und die Gier auf den dritten Titel in dieser kuriosen Saison. „Wir sind engagiert und ehrgeizig“, sagt Neuer. „Wir sind alle sehr hungrig.“ Erst einmal jedoch nur auf den nächsten Sieg. Erst danach soll sich nicht mehr nur das Reisebüro des FC Bayern mit Portugal beschäftigen.