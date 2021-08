Aktualisiert am

Champions League : So reagiert der FC Bayern auf die Auslosung

In der Fußball-Königsklasse bekommen es die Münchner unter anderem mit dem FC Barcelona zu tun. Nach der Auslosung äußern sich Spieler und Verantwortliche – und formulieren einen klaren Anspruch.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München hat nach der Champions-League-Auslosung den Einzug ins Achtelfinale zum ersten Münchner Etappenziel erklärt. Der deutsche Fußball-Meister trifft in Gruppe E auf den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Istanbul.

„Wir wollen die Gruppe schaffen und auch Erster werden. Wir haben große Ziele in der Champions League“, sagte Salihamidzic. Größter Konkurrent bleibt für ihn auch ohne Star Lionel Messi der FC Barelona, den die Bayern auf dem Weg zum Titelgewinn 2020 beim Finalturnier in Lissabon im Viertelfinale mit 8:2 besiegt hatten.

„Andere Mannschaft ohne Messi“

„Barcelona hat Lionel Messi verloren. Das ist natürlich eine andere Mannschaft ohne Messi. Aber die haben gute Spieler in ihren Reihen. Das wird ein schönes Duell“, sagte Salihamidzic. Benfica Lissabon sei „ein Traditionsklub, ein klangvoller Name und ein richtig guter Klub. Das ist eine interessante Aufgabe.“ Auch Kiew dürfe man „nicht unterschätzen“, kommentierte der Münchner Sportvorstand.

Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn ergänzte, es sei „eine spannende Champions-League-Gruppe und eine anspruchsvolle Aufgabe für uns! Ich freue mich auf große Abende und auch auf die Rückkehr nach Lissabon, wo wir schon einmal Geschichte geschrieben haben. Natürlich wollen wir als Gruppensieger ins Achtelfinale einziehen.“

Torhüter und Kapitän Manuel Neuer meinte: „In dieser Gruppe dürfen wir uns keinen Fehler erlauben, das sind alles sehr starke Gegner.“ Und weiter: „Barcelona ist uns allen noch von 2020 sehr präsent, das wird auch ohne Messi eine sehr schwere Aufgabe, Benfica Lissabon ist sehr spielstark, dort herrscht auch immer eine tolle Atmosphäre, und Kiew dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen, das ist ein sehr kampfstarkes Team.“

Nationalspieler Joshua Kimmich sprach bezüglich Barcelona von einer „großen Herausforderung mit vielen Topspielern“. Er freue sich auf die bevorstehenden „zwei super Spiele“ und bestätigte den Münchner Anspruch, „diese Gruppe als Gruppensieger zu meistern.“

Teamkollege Thomas Müller sagte, er freue sich „sehr auf diese Mannschaften, die alle sehr gut Fußball spielen können. In bester Erinnerung haben wir ja noch den FC Barcelona aus dem Viertelfinale 2020, das war schon ein tolles Erlebnis in Lissabon für den FC Bayern. Aber auch gegen Benfica und Kiew müssen wir auf der Hut sein.“