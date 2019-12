Champions League : Ein eindeutiger Auftrag für den FC Bayern

Aktualisiert am

Die Münchner beenden die Gruppenphase der Champions League mit einem Rekord. Doch das interessiert nur am Rande. Von Karl-Heinz Rummenigge bekommen die Bayern-Spieler eine Aufgabe.

Hansi Flick nahm sich doch noch einmal Zeit für ein paar Sätze. Auf dem Weg aus dem Stadion blieb er kurz stehen. Zum Spiel war zwar schon alles gesagt, auch vom Trainer des FC Bayern, aber darum ging es am Mittwoch lange Zeit gar nicht so sehr. Das Duell mit Tottenham Hotspur zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase hatte ja keine sportliche Bedeutung, und doch war der 3:1-Sieg mit Blick auf die Aufholjagd in der Bundesliga mehr als nur ein Prestigesieg. „Wir haben uns Selbstvertrauen zurückgeholt“, hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic gesagt. Der Erfolg, hatte Flick bei der Pressekonferenz zugegeben, sei aber „überschattet“ von der Verletzung Kingsley Comans.

Da hatte er noch befürchten müssen, dass sich der Franzose sich in der 25. Minute eine schwere Verletzung zugezogen hatte, als das Knie beim Versuch des Flügelspielers, den Ball unter Kontrolle zu bekommen,nach hinten weg geknickt war. Kurz darauf aber gab es leichte Entwarnung von Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Es sei womöglich doch nicht ganz so schlimm, sagte Flick schon auf dem Weg aus dem Stadion. Nach Mitternacht kam die offizielle Bestätigung durch den Verein. Coman zog sich einen Kapseleinriss im linken Knie zu, außerdem ist die Bizepssehne gezerrt und das Knie gestaucht. Es werde vorerst mit einer Schiene ruhiggestellt, heißt es.